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"Дія" запустила нову послугу – як вона допоможе українцям

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 березня, 11:48
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Розповідаємо, як самостійно знайти та підключити послугу на своєму смартфоні
Як підключити "Дія TV" - інструкція
Як підключити "Дія TV" - інструкція / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У мобільному застосунку державних послуг "Дія" запустили нову функцію, яка дозволяє українцям дивитись телетрансляцію у самій програмі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Отже, функція має назву "Дія TV" і наразі там транслюється телемарафон українських каналів, які об’єдналися, щоб інформувати українців про війну з РФ.

Згодом у застосунку має з’явитися дитячий контент, щоб трохи відволікти від подій малюків.

Як знайти "Дія TV"?

Спочатку переконайтесь, що у вас встановлена остання версія застосунку, якщо це не так – оновіть його.

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Далі зайдіть у меню "Послуги" та оберіть серед переліку "Дія TV", після цього трансляція почнеться автоматично.

Також є відеоінструкція:

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Програма "єПідтримка"

Після початку повномасштабної війни з Росією "тисячу Зеленського" у застосунку "Дія" дозволили витрачати без обмежень – на будь-які товари та продукти.

Також свою ковідну тисячу можна витратити на допомогу українській армії, послуга отримала назву "Повернись живим".

Як допомогти ЗСУ "Сьогодні" писали раніше, а також розповідали, як оплатити "тисячею Зеленського" комунальні послуги.

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