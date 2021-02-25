"Дія.Бізнес" став майданчиком для популяризації безбар’єрності серед малих і середніх підприємств

23 лютого 2021 року Міністерство цифрової трансформації та ГО "Безбар’єрність" за ініціативи першої леді Олени Зеленської в рамках проєкту ПРООН в Україні "Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні", що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії, запустили проєкт "Бізнес без бар’єрів" на порталі Дія.Бізнес. Про це повідомляє на своєму сайті Міністерство та Комітет цифрової трансформації України.

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Відтепер підприємці вперше отримають систематизовану інформацію про методи впровадження безбар’єрності:

Кейси безбар’єрного бізнесу в Україні.

Як інтегрувати безбар’єрність у маркетингові комунікації бізнесу?

Як провести безбар'єрну співбесіду?

Як будувати внутрішні комунікації для розвитку безбар’єрності в бізнесі?

Як бізнесу найняти на роботу людину з інвалідністю?

Інклюзивність та різноманітність у малому та середньому бізнесі: новий тренд чи must-have?

Як облаштувати робоче місце для людини з інвалідністю?

Це перший цикл інформаційних матеріалів. В окремому розділі на порталі Дія.Бізнес розміщені рекомендації, успішні кейси і поради експертів із впровадження принципів безбар’єрності.

/ Фото: Міністерство та Комітет цифрової трансформації України

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Коментарі та оцінки проєкту

Під час брифінгу Валерія Іонан, заступниця міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції, підкреслила, що Мінцифра з радістю підтримує ініціативу Олени Зеленської щодо просування концепції інклюзивності в бізнес-середовищі.

"Впровадження безбар’єрності, принципів рівності та різноманіття як частини бізнес-процесів є основою для підвищення ефективності та конкурентоспроможності. Зараз це переважно робить великий бізнес — час поширити цю практику на малий і середній. Крім того, інклюзія — це реалізація європейських цінностей", — підкреслила Валерія Іонан.

Перша леді Олена Зеленська зазначила: "Проєкт "Бізнес без бар’єрів" — унікальний та інноваційний. Адже вперше малий і середній бізнес отримає систематизовану та зручну у використанні інформацію про методи впровадження безбар’єрності та інклюзії".

Вероніка Селега, генеральний директор директорату внутрішньої та гуманітарної політики Офісу президента України, заявила, що подібні проєкти важливі в контексті розробки Національної стратегії безбар’єрності, яка буде презентована до 12 квітня 2021 року.

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"Право на роботу — це суспільна норма і право на відсутність бар'єрів — це також базове право в усьому цивілізованому світі. І не обов’язково йдеться про людей з інвалідністю. Це так само стосується і молоді, і прав жінок у працевлаштуванні. В Україні є достатньо кейсів, які можуть стати прикладами для інших компаній, як можна адаптувати середній та малий бізнес до нових суспільних норм", — заявила Вероніка Селега.

Ніколай Сондербай, старший радник ПРООН із питань розвитку демократії та прав людини, підкреслив, що в ЄС інклюзивність у бізнес-середовищі є одним із пріоритетів, тому українські компанії, які хочуть працювати на ринках ЄС, мають розуміти, що інклюзивність є одним із факторів, на який звертатимуть увагу інвестори.

"Інклюзивність є дуже важливою не лише для сталого, але також для рівного та рівноправного розвитку. Оскільки український бізнес орієнтується на один з найбільших експортних ринків, яким є європейський ринок, а Європа вбачає інклюзивність для всіх вразливих груп одним зі своїх пріоритетів, відповідно, українські компанії повинні орієнтуватись також на те, щоб залучати у своє середовище, працевлаштовувати також людей з інвалідністю. Це сприятиме тому, що на компанії звертатимуть увагу потенційні інвестори, компанії краще розвиватимуться і створюватимуть можливості для розвитку країни загалом", — підкреслив Ніколай Сондербай.

Тетяна Ломакіна, голова ГО "Безбар’єрність", підкреслила що кейси бізнесів без бар'єрів в Україні стануть доступними для широкої підприємницької спільноти.

"На порталі Дія.Бізнес українські компанії ділитимуться найкращими практиками, як вони впроваджують безбар’єрність не тільки у питаннях корпоративної соціальної відповідальності, а саме в бізнес-процесах. З тим, щоб усі відчували, що безбар’єрність — це не якась додаткова вимога, це є суспільна норма", — сказала Тетяна Ломакіна.

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Ольга Бойко, координатор Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес- Асоціації, підкреслила, що різноманіття та інклюзивність мають вплив на продуктивність бізнесів, покращення іміджу роботодавця та фінансові результати компаній.

"Дедалі більше досліджень останнього часу показують, що різноманітність та інклюзивність мають безпосередній вплив на продуктивність, на покращення іміджу роботодавця, а також на покращення фінансових результатів будь-якої компанії, незалежно від її розміру. Ми помітили, що в секторі малого та середнього бізнесу є низка переваг, які допоможуть йому з більшою легкістю впроваджувати концепцію інклюзивності. Невелика кількість погоджень, швидкість прийняття рішень дозволяють представникам цього сектору бути більш гнучкими до актуальних потреб ринку та швидше впроваджувати інновації. І, мабуть, тому не дивно, що найбільш яскраві приклади соціального підприємництва, в тому числі такі, які залучають представників із соціально вразливих груп населення, ми бачимо саме через МСБ. Ми сподіваємось, що проєкт "Бізнес без бар'єрів" стане справжнім дороговказом для відповідального бізнесу на шляху до впровадження інклюзивності", — зазначила Ольга Бойко.

Пряма трансляція презентації проєкту "Бізнес без бар’єрів" на порталі Дія.Бізнес доступна на YouTube-каналі Кабміну.

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