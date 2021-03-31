Дика позиція: чому суд у Парижі не міг відхилити кримський позов Ощадбанку до Росії

З точки зору права французький суд був неправий, каже юрист-міжнародник Володимир Василенко

Рішення Апеляційного суду Парижа, який відхилив вердикт Міжнародного трибуналу у справі Ощадбанку проти Російської Федерації про відшкодування 1,3 млрд доларів збитків в окупованому Криму, є абсолютно неправильним.

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Про це колишній уповноважений України в Міжнародному суді ООН, екс-суддя Міжнародного кримінального трибуналу Володимир Василенко заявив в коментарі "Гордону".

Він зазначив, що не знає всіх деталей цього процесу і можуть бути якісь нюанси з точки зору банківської справи. Але з правової точки зору, на перший погляд, це абсолютно неправильна позиція.

"Коли сталася дезінтеграція СРСР і Крим став частиною (незалежної. – Ред.) України, то все державне майно на території півострова стало власністю української держави за законами правонаступництва. Посилання Мін'юсту РФ, що колись воно було побудовано в СРСР, пусте. А якщо будівлі споруджено за царських часів – музеї, церкви тощо? Вони не належать Україні? Це абсолютно дика позиція французького суду", – зазначив юрист-міжнародник.

Він звернув увагу, що центральний офіс "Ощадбанку" ніколи не протестував проти передачі частини майна в Криму Україні.

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Володимир Василенко наголосив, що Україна була однією з держав-правонаступниць Радянського Союзу, тому успадкувала майно, яке опинилося на її території. При цьому між республіками колишнього СРСР було укладено спеціальні угоди.

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"Жодних протестів ніколи не існувало з боку центральної контори "Ощадбанку" в Москві. Тому тепер не може бути й мови про те, що приміщення банку було побудовано за радянських часів. Внаслідок агресії росіяни захопили вже майно українських, а не радянських банків. Тому Росія як держава-агресор повинна відшкодувати втрати, які отримав "Ощадбанк" в результаті конфіскації приналежного йому майна", – резюмував Василенко.

Нагадаємо, 26 листопада 2018 року Міжнародний трибунал зобов'язав Росію відшкодувати Ощадбанку 1,3 млрд доларів збитків.

Однак 27 листопада Росія відмовилася платити за "кримським" позовом Ощадбанку, оскільки Кремль не визнав рішення міжнародного суду.

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