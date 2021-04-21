Русский
$ 28,01
33,74
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Дешеве "світло" з Росії поставило під загрозу підготовку України до наступної зими

21 квітня, 12:23

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

РФ руйнує енергосистему України демпінговим імпортом електроенергії, з'ясували аналітики. Поставки вже обвалили оптові ціни на енергоринку

Триваючий імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в Україну штучно обвалює оптові ціни в нашій країні та ставить під загрозу підготовку до опалювального сезону 2021-2022 років.

Реклама

Про це повідомив Центр Разумкова за результатами власного дослідження.

"Українські генеруючі підприємства втрачають фінансову ліквідність, що не дозволить їм вчасно провести ремонтну кампанію і запастися паливом для проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022 рр., якщо недоліки ринку не будуть терміново виправлені, а імпорт не заборонений на законодавчому рівні", – заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Експерти центру пояснили, що частка імпорту на біржовому сегменті ринку (РДН), що є основним ціновим індикатором ринку, перевищує 10%. Це дає можливість російським постачальникам контролювати рівень цін на українському ринку в цілому.

Читайте також: Україна продовжує купувати російський струм, поки Росія брязкає зброєю на кордоні, – нардеп

В тренді
Нервозність на ринку. Чому бензину і дизпальному загрожує нове зростання цін
Реклама

"В окремі періоди пікового попиту на електричну енергію частка імпорту може становити на РДН більше 10%, що істотно спотворює ціноутворення. Адже імпортери російської електроенергії проводять політику демпінгу, яка повністю відповідає інтересам РФ з поступовим фінансовим руйнуванням українських виробників і розширенням українського ринку для російського ресурсу ", – пояснили експерти.

За їхніми оцінками, демпінговий імпорт призвів до штучного обвалу оптових цін, які більш ніж на 30% нижчі за ціни на суміжних ринках.

Україна купує електроенергію у Білорусі з 3 січня. А з 1 лютого в Україну почалися поставки енергії ще й з Росії. За перші три місяці витрати на імпорт перевищили 950 млн грн.

15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорту електроструму з Росії та Білорусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

енергетика свтіло електроенергія електрика імпорт опалювальний сезон Украина демпінг
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більше
Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більшеЕкономіка
Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпеки
Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпекиЕкономіка
Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продукти
Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продуктиЕкономіка
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?Авто
Банки не хочуть наших грошей? Скільки можна заробити на депозиті в Україні та чи виростуть ставки
Банки не хочуть наших грошей? Скільки можна заробити на депозиті в Україні та чи виростуть ставкиФінанси
Допомагати батькам більше не моральний обов'язок – зобов'яжуть на рівні закону
Допомагати батькам більше не моральний обов'язок – зобов'яжуть на рівні законуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти