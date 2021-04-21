Дешеве "світло" з Росії поставило під загрозу підготовку України до наступної зими

Триваючий імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в Україну штучно обвалює оптові ціни в нашій країні та ставить під загрозу підготовку до опалювального сезону 2021-2022 років.

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Про це повідомив Центр Разумкова за результатами власного дослідження.

"Українські генеруючі підприємства втрачають фінансову ліквідність, що не дозволить їм вчасно провести ремонтну кампанію і запастися паливом для проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022 рр., якщо недоліки ринку не будуть терміново виправлені, а імпорт не заборонений на законодавчому рівні", – заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Експерти центру пояснили, що частка імпорту на біржовому сегменті ринку (РДН), що є основним ціновим індикатором ринку, перевищує 10%. Це дає можливість російським постачальникам контролювати рівень цін на українському ринку в цілому.

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"В окремі періоди пікового попиту на електричну енергію частка імпорту може становити на РДН більше 10%, що істотно спотворює ціноутворення. Адже імпортери російської електроенергії проводять політику демпінгу, яка повністю відповідає інтересам РФ з поступовим фінансовим руйнуванням українських виробників і розширенням українського ринку для російського ресурсу ", – пояснили експерти.

За їхніми оцінками, демпінговий імпорт призвів до штучного обвалу оптових цін, які більш ніж на 30% нижчі за ціни на суміжних ринках.

Україна купує електроенергію у Білорусі з 3 січня. А з 1 лютого в Україну почалися поставки енергії ще й з Росії. За перші три місяці витрати на імпорт перевищили 950 млн грн.

15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорту електроструму з Росії та Білорусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

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