Депутатам не вистачає грошей? Яку допомогу отримали народні обранці та навіщо вона їм

Майже 150 депутатів Верховної Ради щомісяця отримують допомогу від держави, тобто з наших податків. Зокрема, це компенсації за оренду квартир або номерів у готелях. Навіть депутати-мільйонери просять гроші з держбюджету. Виплати кожному нардепу, що не прописаний в столиці, становлять близько 20 тис. гривень на місяць. І це при зарплатах в кілька десятків тисяч гривень, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

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На компенсацію витрат на житло тільки в травні подали заяви 144 нардепа. З них 5 мільйонерів. Тільки минулого місяця держава витратила на компенсацію за житло 3 млн гривень. Ми запитали у нардепів, чи дійсно їм не вистачає зарплати.

Олександр Качура з "Слуги народу" пояснив, що йому оренда однокімнатної квартири в урядовому кварталі стає у 25 тис. гривень на місяць. Компенсацію депутат отримує частково, доплачує із зарплати.

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Стандартний номер в готелі "Київ" коштує майже 1,5 тис. гривень за ніч. Саме тут живе чи не половина іногородніх нардепів – щоб дістатися з готелю до роботи, їм потрібно пройти всього пару десятків метрів.

Але мажоритарниця зі Львова Наталя Піпа знімає за державні кошти двокімнатну квартиру в центрі. У депутатський готель переїжджати не хоче. Каже, не ті умови.

"Там за ці гроші маленька кімната, без кухні, а я сама готую. І без пральної машини. Це ще більш неефективне використання коштів. Хочеш, не хочеш – це фактично як зарплата", – пояснила Піпа.

А позафракційному нардепу Євгену Шевченко не вистачає на житло ні зарплати, ні доплати. Це той самий депутат, який задекларував 2 гектара землі і недавно літав в гості до Олександра Лукашенка. Скільки коштів йому потрібно, Шевченко не зізнається. Каже, це особиста справа. Хоча насправді гроші державні.

Фактично, нічого протизаконного депутати не роблять. Якщо вони не прописані в столиці і не мають особистого житла в передмісті, можу претендувати на відшкодування.

"Так звані доплати за оренду житла є радянським пережитком. Сьогодні нардеп України отримує непогану заробітну плату, вона може становити 60-70 тисяч гривень. За ці кошти можна знімати якісне нове житло в самому центрі Києва. Але я не бачу перешкод, щоб депутат жив на метро Лівобережна або Оболонь. Чи орендував скромніше житло ", – говорить голова комітету виборців України Олексій Кошель.

Втім, гроші депутати отримують не тільки на житло. Чималі суми йдуть на так звану матеріальну допомогу. У лідерах депутатка від ОПЗЖ Наталія Приходько. Їй за один місяць заплатили майже 169 тис. гривень. щоправда, сама депутатка каже, що це не "матеріальна допомога", а виплата лікарняних в зв'язку з вагітністю та пологами. Аналогічна ситуація у Анни Скороход з партії "За майбутнє".

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Понад 100 тис. гривень за непрацездатність отримав і Віктор Балога. Але ось за що саме, залишається таємницею. Цього тижня у Верховній Раді народний депутат не з'явився.

Нагадаємо, незважаючи на великі заробітки, депутати ВР також отримують безкоштовні вакцини від коронавірусу. Щеплення препаратом Pfizer отримали вже кілька десятків народних обранців. Також фракціям розіслали "запрошення" на вакцинацію.