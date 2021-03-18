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Справа "Роттердам+": ВАКС втретє підтвердив законність дій прокурора, який закрив справу за відсутності складу злочину

18 березня, 18:00

Ірина Ненько Ірина Ненько

Відповідне рішення суддя оголосила 18 березня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) втретє за останні пів року підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який постановив закрити справу "Роттердам+" через відсутність в ній складу злочину.

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Відповідне рішення 18 березня оголосила суддя Оксана Олійник.

"Заяву Запорізького феросплавного заводу про відвід прокурора залишити без задоволення", - повідомила слідча суддя.

Позов про заміну прокурора подавав Запорізький завод феросплавів. Цей завод був визнаний єдиним "потерпілим" від дії формули "Роттердам+".

На всіх етапах судового розгляду позов заводу Коломойського повністю підтримали детективи Національного антикорупційного бюро.

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Раніше НАБУ самостійно, без Запорізького феросплавного заводу, зверталося до суду з проханням заміни прокурора, однак суд став на сторону САП, підтвердивши законність і обґрунтованість дій прокурорів.

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Нагадаємо, розслідування справи "Роттердам+" тривало з березня 2017 по серпень 2020 року. 27 серпня 2020 року прокуратура закрила справу через відсутність складу злочину. Під час слідства не було встановлено ані збитків від дії формули, ані потерпілих.

Це рішення визнали законним і обґрунтованим і Офіс генерального прокурора, і Вищий антикорупційний суд, рішення якого вступило в силу 17 листопада 2020 року.

Однак за позовом Нікопольського заводу феросплавів справа була відновлена.

21 січня 2021 року прокуратура повторно закрила справу "Роттердам+" через відсутність складу злочину. 25 січня 2021 року справу було знову відновлено і того ж дня призупинено на невизначений термін.

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