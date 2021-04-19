Справа "Роттердам+" безперспективна і приречена на закриття, – Вовк

Справу "Роттердам+" чекає чергове закриття через відсутність в ній жодних доказів вчинення злочину. Про це заявив колишній підозрюваний в цій справі, ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк у Facebook, пише "Обозреватель".

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"На минулому тижні САП своїм рішенням ВТРЕТЄ закрило справу "Роттердам+", а сьогодні вийшли новини про чергове скасування закриття справи. Але хай не радіють – справа залишилась бездоказовою, безперспективною та політичною. А тому її чекатиме стільки закриттів скільки знадобиться до повної перемоги", - заявив Вовк.

Він зазначив, рішення замголови САП Максима Грищука скасувати постанову прокурора про закриття справи повинне отримати юридичну оцінку.

"Скасування закриття руками в.о. керівника САП Грищука ще будуть вивчати юристи, але очевидним є нестримне бажання НАБУ тримати справу "живою" – сьогодні 6 роковини роботи пана Ситника на посаді директора НАБУ і 2/3 з них він присвятив цьому PR-шоу", – додав Вовк.

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Нагадаємо, 9 квітня САП втретє закрила справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс Генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

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У ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Понад 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну і юридичну обґрунтованість.

Вищий антикорупційний суд тричі підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та прийшли до висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.

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