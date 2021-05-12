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Справа ПриватБанку: підозрюваній відмовилися змінити запобіжний захід

12 травня, 12:26

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

ВАКС розглянув апеляцію захисту і залишив рішення без змін. Йдеться про причетність до розтрати 8 мільярдів гривень

/ Фото: уніан

Запобіжний захід колишньої заступник голови правління ПриватБанку Людмилі Шмальченко залишили без змін. Шмальченко підозрюють в причетності до розтрати 8,2 млрд грн.

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Таке рішення прийняла колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС), повідомляє Слово і діло.

"Апеляційну скаргу захисника підозрюваної Людмили Шмальченко Пушкаря Олега Анатолійовича на рішення слідчого судді Вищого антикорупційного суду про застосування запобіжного заходу у вигляді застави – залишити без задоволення" , – оголосив суд.

Цікаво, що застава в 50 млн гривень за Шмальченко вже була внесена.

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Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Нагадаємо, колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Володимир Володимир Яценко вніс 52 млн грн застави і був звільнений з-під варти. Він був затриманий у справі про розтрату 136 890 000 гривен.

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Також у справі ПриватБанку проходять Олександр Дубілет і начальниця департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихіна.

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