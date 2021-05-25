Русский
$ 27,43
33,49
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Дефіциту більше немає: як зміняться ціни на цукор в Україні

25 травня, 17:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Цього року Україна зіткнулася з нестачею цукру, але тепер ця проблема вирішена, пояснив аграрний аналітик

Найближчим часом в Україні не очікується різких стрибків цін на цукор – ситуацію вдалося стабілізувати за рахунок додаткового імпорту з ЄС. Вартість кілограма цукру втримається на рівні близько 24,5 грн.

Реклама

Про це заявив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Роман Сластьон.

Читайте також: Не подорожчає тільки гречка – як і на що виростуть ціни до кінця року

"Стабілізувати ситуацію на ринку вдалося за рахунок імпорту цукру з ЄС і поставок тростинної сировини, що переробляється в Україні. Тому дефіцит продукту поступово перекривається, що дозволяє стабілізувати ціни на поточному рівні в середньому 24,5 грн/кг цукру. Крім того, оптимізму додає майбутній урожай і збільшення в цьому сезоні площі посівів під цукровий буряк на 10% – до 226 тис. гектарів", – пояснив експерт.

Нагадаємо, Україна в 2020-2021 маркетинговому році виробила лише 1,1 млн тонн цукру. А внутрішнє споживання становить не менше 1,3 млн тонн. Причиною дефіциту стала несприятлива для врожаю погода і зменшення площ під посівами цукрового буряка.

А за підсумками 2020 року Україна скоротила експорт цукру на 36%.

Реклама

Про те, що відбувається з цінами на ранню полуницю і черешню, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травні
Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травніФінанси
Коли в Україні з'явиться дешева полуниця і черешня: прогнози не тішать
Коли в Україні з'явиться дешева полуниця і черешня: прогнози не тішатьЕкономіка
Українців змусять самим собі збирати на пенсію
Українців змусять самим собі збирати на пенсіюЕкономіка
Що таке АСВП – банки почали знімати гроші з карток за борги за ЖКГ і штрафи без підтвердження
Що таке АСВП – банки почали знімати гроші з карток за борги за ЖКГ і штрафи без підтвердженняЕкономіка
Сезон полуниці в самому розпалі – врожай виявився кращим, ніж думали
Сезон полуниці в самому розпалі – врожай виявився кращим, ніж думалиЕкономіка
Пояснення не допомогли – АЗС так і не повернули преміальний бензин у продаж
Пояснення не допомогли – АЗС так і не повернули преміальний бензин у продажАвто

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти