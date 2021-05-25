Дефіциту більше немає: як зміняться ціни на цукор в Україні

Цього року Україна зіткнулася з нестачею цукру, але тепер ця проблема вирішена, пояснив аграрний аналітик

Найближчим часом в Україні не очікується різких стрибків цін на цукор – ситуацію вдалося стабілізувати за рахунок додаткового імпорту з ЄС. Вартість кілограма цукру втримається на рівні близько 24,5 грн.

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Про це заявив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Роман Сластьон.

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"Стабілізувати ситуацію на ринку вдалося за рахунок імпорту цукру з ЄС і поставок тростинної сировини, що переробляється в Україні. Тому дефіцит продукту поступово перекривається, що дозволяє стабілізувати ціни на поточному рівні в середньому 24,5 грн/кг цукру. Крім того, оптимізму додає майбутній урожай і збільшення в цьому сезоні площі посівів під цукровий буряк на 10% – до 226 тис. гектарів", – пояснив експерт.

Нагадаємо, Україна в 2020-2021 маркетинговому році виробила лише 1,1 млн тонн цукру. А внутрішнє споживання становить не менше 1,3 млн тонн. Причиною дефіциту стала несприятлива для врожаю погода і зменшення площ під посівами цукрового буряка.

А за підсумками 2020 року Україна скоротила експорт цукру на 36%.

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