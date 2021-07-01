Дефіцит палива на "Укрзалізниці" – помилка керівництва, але вони нічого не коментують, – нардеп

За інформацією голови тимчасової слідчої комісії з УЗ, через відсутність палива виведені у резерв вже 38 магістральних і 85 маневрових тепловозів

/ Фото: Pixabay

Влаштовуючи паливну кризу, керівництво "Укрзалізниці" знущається над людьми, бюджетом і країною. Так у своєму телеграм-каналі голова тимчасової слідчої комісії з УЗ Юлія Гришина описала дефіцит дизпалива, через який УЗ вже зупинила понад сотні поїздів по всій країні, пише "Главком".

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"Створюється враження, що керівництво "Укрзалізниці" навмисно знущається над людьми, бюджетом і країною. Після кондиціонерів черговий факап – різкий дефіцит палива. Як сніг взимку для керівництва Києва, так і запаси палива для керівництва "УЗ", схоже, – повна несподіванка", – написала вона.

За її інформацією, через відсутність палива виведені в резерв вже 38 магістральних і 85 маневрових тепловозів.

"На складах всього 772 тони – це доба роботи залізниці. Такі збої в роботі завдають шкоди компанії в розмірі 8 млн грн за добу, не рахуючи компенсацій за затримку вантажів", – порахувала Гришина.

Також вона висловила здивування, що досі немає ніяких офіційних повідомлень стосовно причин критичної ситуації та вжитих заходів від керівництва компанії, зокрема, від членів наглядової ради та в.о. голови УЗ Івана Юрика, і закликала їх прояснити ситуацію, "якщо у них є інформація".

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Нагадаємо, рух товарних поїздів "Укрзалізниці" опинився під загрозою повної зупинки через дефіцит дизпалива. Як сказано в листі глави департаменту управління рухом залізниці Олександра Ткаченко, якщо ситуація з паливом не зміниться, залізничному руху Івано-Франківської, Рівненської дирекцій Львівської регіональної філії загрожує повна зупинка.

Це вже не перша паливна криза в компанії. Попередня сталася 19 квітня, незабаром після призначення т.в.о. глави УЗ Івана Юрика. Того разу компанія "Анвітрейд" відмовилася відвантажувати УЗ дизель, хоча у неї був діючий контракт. Через пару днів Юрик відрапортував, що кризи вдалося уникнути, оскільки компанія провела екстрену закупівлю палива. Пізніше, втім, виявилося, що УЗ закупила дизель у все тієї ж компанії "Анвітрейд", тільки дорожче на 3 тис. грн/тонна. Тобто замість того, щоб засудити компанію, яка призвела компанію до кризи, Юрик подарував їм новий контракт за вищими цінами.

Нагадаємо, після звільнення Володимира Жмака конкурс на голову правління "Укрзалізниці" так не був оголошений. У зв'язку із цим т.в.о. голови залишається Іван Юрик. Аналогічна ситуація зі скандальною наглядовою радою компанії, повноваження членів якої з незрозумілих причин подовжено ще на 3 місяці.

Чистий збиток АТ "Укрзалізниця" склав 1,7 млрд грн за підсумком першого кварталу 2021 року.