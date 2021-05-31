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Дефіцит чіпів затягнеться на роки – гаджети та автомобілі продовжать дорожчати

31 травня, 11:40

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

В Intel попередили, що не зможуть швидко адаптуватися до нової реальності. А аналітики пояснили, чому не можна просто взяти і наростити виробництво

Електронний чіп

Електронний чіп / Фото: PHILIPPE HUGUEN/AFP via Getty Images

У період пандемії коронавірусу та явного розвороту найбільших країн до зеленої енергетики, одним з аспектів якого є перехід на електрокари, світ відчув зростаючий дефіцит напівпровідників. Це позначилося на цінах відеокарт, ноутбуків і автомобілів. І найближчим часом дефіцит не закінчиться, попередили в Intel – компанії, що є одним зі світових лідерів у виробництві чіпів.

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В Intel вважають, що для вирішення проблеми глобального дефіциту чіпів може знадобитися кілька років, пише Reuters . Першими брак напівпровідників відчули лінії виробництва автомобілів, тепер же дефіцит відчувається і в інших областях, включаючи виробництво смартфонів побутову електроніку, зазначили в компанії.

Нестачі чіпів, на думку виробників, багато в чому посприяла пандемія COVID-19: заводи тимчасово закривалися, при цьому багато людей стали вчитися і працювати з дому, тобто кількість необхідних гаджетів зросла. Крім того, попит на комп'ютерну техніку в останні роки підстьобнули майнери криптовалют.

"Екосистемі може знадобитися кілька років, щоб вирішити проблему нестачі ливарних потужностей, субстратів і компонентів" , – сказав СЕО Intel Пет Гелсінджер.

Чому не можна випустити більше чіпів?

На будівництво підприємств з виробництва напівпровідників йдуть роки і мільярди доларів. Виробництво процесора зазвичай займає більше трьох місяців і включає в себе гігантські фабрики, безпилові приміщення, дуже дороге обладнання, пояснили аналітики Bloomberg.

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Чіпи складаються більш ніж з 100 шарів матеріалів. Вони нашаровуються, а потім частково видаляються, щоб сформувати складні тривимірні структури, які з'єднують крихітні транзистори. Деякі з шарів мають товщину всього в один атом. Для виробництва потрібно майже стерильне приміщення. Окремі транзистори в багато разів менші за вірус. Всього одна порошинка може викликати хаос, і мільйони доларів виявляться витрачені даремно.

Заводи з виробництва процесорів працюють цілодобово, сім днів на тиждень. Це робиться для мінімізації витрат. Будівництво фабрики початкового рівня коштує близько 15 млрд доларів.

Нагадаємо, в 2020 році американська компанія Qualcomm, процесори якої стоять в переважній більшості смартфонів на Android, запевняла, що завдяки її новому чіпу смартфони впадуть в ціні .

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