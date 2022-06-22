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Деблокада Чорного моря: як відвантажуватимуть зерно з Одеси

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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22 червня, 16:53
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Іноземні журналісти дізналися, що передбачає план деблокади Чорного моря
Українське зерно планують вивезти з порту в Одесі
Українське зерно планують вивезти з порту в Одесі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

До Росії має прибути військова делегація з Туреччини, щоб обговорити деталі формування "зеленого коридору" в Чорному морі.

Як повідомляє Reuters, з одеського порту планують експортувати українське зерно на міжнародні ринки.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні зупинився експорт з чорноморських портів, що спричинило глобальний дефіцит продовольства. З ініціативи Організації Об’єднаних Націй Туреччина має стати посередником у справі.

Який план?

Попередній план передбачає створення трьох "зелених коридорів" від порту Одеси, звідки постачатимуть українські харчові продукти. Упродовж шести-восьми місяців мають відвантажити до 35 млн тонн зерна.

Дискусії щодо цього питання тривають. Для остаточного рішення після 27 червня мають зустрітися представники України, ООН, Туреччини та РФ у Стамбулі. Україна висунула умовою гарантовану безпеку своїх портів, а Кремль вимагає скасувати деякі санкції Заходу. Очікується, що судна почнуть вивозити зерно на експорт упродовж місяця після досягнення домовленостей.

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Блокування суден

Російські загарбники заблокували порти Одеської області. Звідти зараз неможливо вивезти агропромислову продукцію морем. За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, у портах перебуває 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.

Влада моніторить ситуацію і вже давно обговорює можливі шляхи організації "зеленого коридору" для вивезення продовольства на світові ринки. Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна погодиться на супровід зерна будь-якими кораблями, крім російських.

Окрім цього, в країні серед пріоритетів залишається збір урожаю. Аграріїв мають забезпечити всім необхідним, а промисловість має працювати, попри війну.

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Доля житниці світу

Активні бойові дії та блокування портів окупантами змусили українських експортерів переорієнтувати свої логістичні маршрути. Ще з березня зерно вивозять не морем, але досі залишається чимало нерозв’язаних питань.

В уряді пропонують запровадити автомобільні "зелені коридори" в Європу за зразком послаблень для бензовозів, щоб збільшити обсяги експорту. Частину товару вивозять з України залізницею та річковими маршрутами.

Щомісяця вдається нарощувати обсяги: якщо в березні продавали за кордон 300 тис. тонн, то в квітні уже 800 тис., а в травні – 1,75 млн тонн. Очікується, що вдасться збільшити ці показники до 2,5 млн тонн зерна на місяць. Для порівняння, до війни обсяги експортованого зерна морем становили від 6 до 8 млн тонн на місяць.

Європа та США мають намір допомогти вивозити українське зерно до кінцевого споживача. Планують збудувати тимчасові склади на кордоні з Польщею. У такий спосіб логістика стане простішою, а по ЄС товар можна буде розвозити автомобілями.

У перспективі можуть використовувати порти в Ґданську, до якого можуть продовжити ширококолійну лінію зі Славкова. З Польщі українське зерно везтимуть у Північну Африку та на Близький Схід.

"Сьогодні" раніше писали, що у червні Україна змогла частково прорвати зернову блокаду та довезти першу партію кукурудзи морським шляхом до Іспанії. А також писали, що російські окупанти продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях – з Маріуполя кораблями вивозять крадене зерно і метал.

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