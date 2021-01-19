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Тиск на "Гарпок" щодо поділу коштів "зеленої" енергетики є перевищенням повноважень, – юрист

19 січня, 16:08

Инна Бабур Инна Бабур

"Гарпок" з точки зору виконання своїх зобов'язань і статутних завдань – незалежний господарський суб'єкт, каже експерт

Тиск різних органів державної влади на держпідприємство "Гарантований покупець" щодо перерозподілу коштів, які призначені для "зеленої" енергетики, є перевищенням повноважень.

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Про це заявив адвокат, керуючий партнер юридичної фірми Arzinger Тімур Бондарєв, коментуючи ситуацію, коли виробники "зеленої" електроенергії можуть не отримати від держави заборговані кошти в повному обсязі.

"Це перевищення повноважень, тому що "Гарпок" є фактично підприємством, яке повинно здійснювати свою господарську діяльність згідно із статутом і іншими покладеними на нього завданнями… "Гарпок" є з точки зору виконання своїх зобов’язань і статутних завдань незалежним господарським суб’єктом", - сказав Бондарєв.

За його словами, зобов’язання по виплаті боргів зеленим інвесторам є зобов’язаннями держави, а не конкретно "Гарпоку", НКРЕКП чи Кабміну.

"У нас є закон, який передбачає обов’язок, який був покладений на "Гарпок" щодо зобов’язань перед інвесторами. Держава має виконати це зобов’язання давно. Намагання зараз між державними органами та підприємствами знайти винного в цій історії – це не дуже коректно, тому що всі строки сплили щодо "зеленого" тарифу і на мою особисту думку, подібні вказівки є не дуже легальними", – сказав Бондарєв.

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Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що можновладці, яких привів до влади Володимир Зеленський в НКРЕКП та Кабмін, шукають шляхи для зупинки виплат боргів "зеленій" генерації у сумі 9 млрд грн, що розриває співпрацю України з ЄС, фінансовими партнерами та іншими іноземними організаціями.

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При цьому ЄБРР – один із найбільших інвесторів у галузь ВДЕ в України звернувся до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка із занепокоєнням щодо невиконання українською владою зобов’язань по виплаті боргів перед "зеленою" генерацією та закликав НКРЕКП використати залучені у держбанків кредити лише на оплату "зеленої" енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість. 16 грудня НКРЕКП відправило "Гарантованому покупцю" настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними у червні 2020 року.

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енергетика інвестори заборгованість Укренерго НКРЕКП зелена енергетика ВДЕ
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