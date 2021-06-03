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Данія заблокувала будівництво "Північного потоку – 2"

3 червня, 22:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

Данія відкликала дозвіл на будівництво наземної ділянки газопроводу "Північний потік 2"

До Вашингтона їде команда переговірників Меркель

До Вашингтона їде команда переговірників Меркель / Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Данська апеляційна рада з проблем навколишнього середовища і продовольства відкликав дозвіл на проведення робіт з прокладання газопроводу "Північний потік 2" на території країни.

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Про це повідомляє Biznes Alert.

"Я жалкую про це решення", – прокоментував ситуацію заступник директора і керівник відділу будівельних проектів датської компанії Energinet Маріан Кааг.

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Як відомо, довжина наземної ділянки газопроводу "Північний потік 2" на території Данії становить приблизно 210 км.

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Раніше Росія заявила, що розраховує запустити газопровід до кінця 2021 року. На цей момент добудувати залишилося близько 100 кілометрів.

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