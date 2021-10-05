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Данія схвалила запуск "Північного потоку – 2"

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
5 жовтня, 09:58
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Проект трубопроводу на континентальному шельфі Данії – велика частина проекту газопроводу
"Північний потік - 2" підтримала Данія
"Північний потік - 2" підтримала Данія / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Датське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

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"Тепер Nord Stream 2 AG виконала всі умови для введення в експлуатацію трубопроводу", – заявили в агентстві.

Датське енергетичне агентство видало дозвіл на будівництво "Північного потоку – 2" 30 жовтня 2019 року, а дозвіл на експлуатацію – 1 жовтня 2020 року.

Коли можуть сертифікувати "Північний потік – 2"

Як заявляла представник Єврокомісії Вівіан Лунела, схвалити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2" можуть протягом двох місяців, потім процедура може бути продовжена.

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Глава Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що обов'язковою умовою для сертифікації "Північного потоку-2" є розблокування доступу європейських покупців до придбання російського і центральноазіатського газу на східному кордоні України.

Також ми писали про те, що "Північний потік – 2" не зможе допомогти поліпшити ситуацію з газом в Європі цієї зими.

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