Цифрові сертифікати в "Дії" будуть доступні не всім – причина

У тих, хто не зможе отримати цифровий сертифікат, будуть паперові

Кому буде недоступний цифровий сертифікат у "Дії" / Колаж "Сьогодні"

Цифровий сертифікат у "Дії" про COVID-вакцинацію зможуть отримати лише ті, хто зробив щеплення в Україні.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Марія Карчевич.

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Подробиці

Якщо ви пройшли вакцинацію від COVID-19 в іншій країні, вам необхідно звернутися до сімейного лікаря з документом, що засвідчує щеплення. На його основі лікар внесе дані до електронної системи охорони здоров'я та видасть паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію. Цифровий сертифікат у "Дії" у такому разі не генерується.

Статистика COVID-19 в Україні

Минулої доби, 31 жовтня, в Україні зафіксували 13 936 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 2 936 238 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 298 жителів України (всього – 68 027). Вилікувати вдалося 2 442 098 інфікованих (5885 – за останню добу).

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