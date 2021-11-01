Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Цифрові сертифікати в "Дії" будуть доступні не всім – причина

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
1 листопада, 09:51
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У тих, хто не зможе отримати цифровий сертифікат, будуть паперові
Кому буде недоступний цифровий сертифікат у "Дії" / Колаж "Сьогодні"
Кому буде недоступний цифровий сертифікат у "Дії" / Колаж "Сьогодні"

Цифровий сертифікат у "Дії" про COVID-вакцинацію зможуть отримати лише ті, хто зробив щеплення в Україні.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Марія Карчевич.

Реклама

Подробиці

Якщо ви пройшли вакцинацію від COVID-19 в іншій країні, вам необхідно звернутися до сімейного лікаря з документом, що засвідчує щеплення. На його основі лікар внесе дані до електронної системи охорони здоров'я та видасть паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію. Цифровий сертифікат у "Дії" у такому разі не генерується.

Статистика COVID-19 в Україні

Минулої доби, 31 жовтня, в Україні зафіксували 13 936 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 2 936 238 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 298 жителів України (всього – 68 027). Вилікувати вдалося 2 442 098 інфікованих (5885 – за останню добу).

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Головне про Гроші
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.28

Російський рубль (₽)

0.3719

Євро (€)

30.6

Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Рекордна сума
Відмова від готівки
Хочу знати детальніше
Опитування
Порийся в скарбничці
Копійки за ціною квартири!
Що шукати?
Чорне золото
Підземні мільярди
Прибуток вражає!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Бізнес-економіка
Що змінить карантин?
Мільярдери
У ТОП-100 найбагатших компаній потрапили:
Apple – 612,00 млрд дол.
Facebook – 226,74 млрд дол.
McDonald's – 154,92 млрд дол.
Nike – 83,7 млрд дол.
Tesla – 42,6 млрд дол.
Хто ще у списку?
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Цікаво!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти