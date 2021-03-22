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Цифра дня. В Україні стає все менше яєць

22 березня, 13:43

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Виробництво втрачають спеціалізовані підприємства, а не домашні господарства

За перші два місяці 2021 року в Україні впало виробництво яєць – до 2,02 млрд штук. Це на 16,1% менше, ніж у той же період 2020 року. В січні падіння становило взагалі 23%. Зниження виробництва яєць може призвести до ще активнішого зростання цін на них.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Значно сильніше падіння показали підприємства (-23,4%), а не господарства населення (-1%).

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Найбільше яєць виробили в таких регіонах:

  1. Київська область – 522,3 млн шт.
  2. Хмельницька область – 122,5 млн шт.
  3. Черкаська область – 120,3 млн шт.

Нагадаємо, яйця в Україні продають вже і по 40 гривень. При цьому Україна, за даними ФАО, все одно залишається країною з одними з найнижчих цін на продукти, в тому числі на яйця:

Відео: Сьогодні

Також повідомлялося, що в Україні падає виробництво молока та поголів'я корів. На відміну від ситуації з яйцями, і виробництво молока, і поголів'я корів швидше скорочується в особистих господарствах населення, ніж на спеціалізованих сільськогосподарських підприємствах.

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продукти виробництво яйця цифра дня

Джерело: Сьогодні

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