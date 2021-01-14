Цифра дня. Скільки заробила Україна на російському газі

"Нафтогаз України" за 2020 рік отримав від російського "Газпрому" 2,11 млрд доларів за послуги з організації транзиту газу через територію України.

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Ця сума збігається з прописаною в чинному газовому контракті між Україною і Росією. Документ передбачає бронювання 65 млрд куб. м потужностей в 2020 році на 2,1 млрд доларів.

Такі дані надав "Нафтогаз України".

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Загальний обсяг фактичного транспортування російського газу в 2020 році склав 55,8 млрд куб. м. При цьому "Газпром" оплатив усі заброньовані потужності.

Нагадаємо, в 2021-2024 роках контракт передбачає транзит 40 млрд куб. м щорічно. Також "Газпром" може замовляти і оплачувати додаткові потужності.

Раніше глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв вже заявляв, що в 2020 році "Газпром" заплатить Україні близько 2 млрд доларів за послуги з транспортування палива, незважаючи на помітне зниження транзиту.

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