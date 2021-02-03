Цифра дня. Поставки газу з Європи в Україну зросли в чотири рази

Україна у січні 2021 року закачала з Європи 0,44 млрд кубометрів газу, причому 92% з них – за допомогою віртуального реверсу. В цілому це на 422% більше, ніж місяцем раніше.

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Практично весь цей газ був направлений для використання на внутрішньому ринку України. Зростання пов'язане з похолоданням, яке підвищило попит на газ. У січні минулого року Україна отримала з Європи стільки ж палива.

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України", який підбив підсумки роботи газотранспортної системи в січні-2021.

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Всього в січні послуги з транспортування газу з ЄС в Україну замовили 15 трейдерів, з них 5 українських компаній і 10 іноземних.

Реекспорт газу з України до Європи за цей період склав 0,24 млрд куб. м.

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Транзит через українську ГТС до Європи досяг 3,86 млрд куб. м, на 51% більше, ніж в січні-2020. Однак зниження порівняно з груднем-2020 склало 32%, що пов'язано з умовами поточного транзитного контракту.

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Нагадаємо, транзитну угоду між "Нафтогазом України" і російським "Газпромом" було укладено наприкінці 2019 року строком на п'ять років. Вона передбачає бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту обсягом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м на добу) у 2021-2024 роках.

Прямі закупівлі газу з Росії Україна не здійснює з листопада 2015 року.

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