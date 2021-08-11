Щоб протидіяти Кремлю: США призначили спецпредставника по "Північному потоку- 2"

Амос Хохштейн раніше був радником президентом США Джо Байдена, він є противником газопроводу

Амос Хохштейн стежитиме за "Північним потоком - 2". Колаж: "Сьогодні"

Над заходами "зменшення ризиків", що створить газопровід "Північний потік – 2", працюватиме старший радник Департаменту з питань енергетики Амос Хохштейн (колишній радник президента США Джо Байдена).

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Відповідну заяву оприлюднив Держдепартамент.

Як заявив держсекретар Ентоні Блінкен, його найближчим напрямком буде реалізація заходів щодо зменшення ризиків, пов'язаних з газопроводом "Північний потік – 2".

"Це призначення демонструє рішучість адміністрації протидіяти використанню Кремлем енергії як геополітичної зброї, а також для просування більш безпечного і сталого енергетичного майбутнього України та країн НАТО і ЄС", – зазначив Блінкен.

Що відомо про Амоса Хохштейна

є противником "Північного потоку – 2";

був спеціальним представником Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань з 2014 по 2017 рік;

у 2017 році увійшов до наглядової ради української компанії "Нафтогаз";

в жовтні 2020 року заявив, що подає у відставку через "відхід української влади від боротьби з корупцією".

Нагадаємо, МЗС України сумнівається, що гарантій США і Німеччини досить, щоб зупинити російську агресію після запуску "Північного потоку – 2". Відомство вже направило ноти Єврокомісії і Німеччини через "Північного потоку – 2".

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Нагадаємо, в кінці травня президент США Джо Байден вирішив відмовитися від нових санкцій щодо швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, що контролює будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2". Старі обмеження залишилися в силі.

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":