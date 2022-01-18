Відповіді на 10 основних питань щодо розмірів пенсій

Уряд ввів віддалену ідентифікацію пенсіонерів в "Дії" / Фото: Колаж: Сьогодні

Пенсіонерів в Україні дедалі меншає – за останніми даними Пенсфонду, їх тепер менше 11 млн осіб, точніше 10,841 млн. За рік кількість пенсіонерів зменшилася на 290 тис. осіб.

А от пенсії стають дедалі більшими – тепер середній пенсіонер отримує 3991 грн, рік тому було 3507. Але більшість пенсій недотягує навіть до середньої.

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"Сьогодні" дали відповіді на 10 головних питань про розміри пенсій: від чого залежить розмір пенсії, у кого з тих, хто перебуває на заслуженому відпочинку, яка пенсія, що чекає на українських пенсіонерів у 2022 році, чи вигідно купувати стаж та низку інших.

Що змінилося за рік?

Стало більше людей, які отримують вищі пенсії.

/ Фото: Сьогодні

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Як видно з інфографіки, майже 5% пенсіонерів мають пенсії понад 10 тис. грн. (рік тому було 3%). Пенсії 5-10 тис. грн мають 15,4% пенсіонерів (було 11,6%), пенсії 4-5 тис. грн мають 9,7% (було 8,1%), пенсії 3-4 тис. грн 2% (було 191%).

Людей із маленькими пенсіями тепер менше: 2-3 тис. грн одержують 35,4% (було 41,2%), а пенсію від 1934 грн до 2000 грн мають лише 13,4% (було 17%).

Чому при великому стажі роботи у багатьох пенсіонерів пенсії не набагато вищі за мінімальні?

Розмір пенсії залежить від двох критеріїв – це стаж офіційної роботи та особистий коефіцієнт, тобто, наскільки "біла" зарплата людини була більшою, дорівнювала або була меншою від середньої по країні.

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Формула розрахунку: Пенсія=середня зарплата на момент нарахування пенсії х стаж х особистий коефіцієнт.

Один рік стажу дає лише 1% пенсії, а особистий коефіцієнт може її збільшити утроє-уп'ятеро.

Розрахуємо пенсію для трьох пенсіонерів із однаковим стажем – 35 років, але із різними особистими коефіцієнтами: 0,5, 1 та 3.

За останніми даними Пенсфонду, середня зарплата для розрахунку пенсії – 13 095,82 грн.

При коефіцієнті 0,5 пенсія буде 2292 грн, при 1 – 4583 грн, при 3 – 13 750 грн.

Якою має бути зарплата, щоб заробити пенсію понад 10 тис. грн?

За підрахунками експертів, щоб заробити пенсію 10 тис. грн, потрібно мати середню офіційну зарплату за всі роки трудового стажу не менше 60 тис. грн на місяць. Ті, хто вже отримує такі пенсії – це здебільшого спецпенсії: народних депутатів, держслужбовців та силовиків високого рангу, науковців. Спецпенсії сягали 80% від заробітку, це майже втричі вище, ніж для звичайних трудових пенсій. Такі спецпенсії не призначаються із травня 2016 року.

Чому такі високі пенсії у суддів?

Судді… взагалі не одержують пенсій. За законом "Про судоустрій та статус суддів", судді після досягнення пенсійного віку та виходу у відставку виплачується щомісячне грошове утримання, що дорівнює половині зарплати судді на такій самій посаді. Якщо збільшується зарплата чинного судді, то автоматично перераховується грошове утримання судді у відставці. На сьогодні вона у середньому майже 91 тис. грн на місяць. Отримують його 3630 осіб.

Чим пенсія відрізняється від пенсійної виплати?

Пенсія – те, що заробив пенсіонер. А пенсійна виплата – це його пенсія з різними доплатами, зокрема за наднормативний стаж, нагороди, почесні звання тощо. Пенсія може бути меншою за прожитковий мінімум (ПМ) для непрацездатних, а пенсійна виплата – не може. Тому мінімальна сума, яку з 1 грудня 2021 року одержують пенсіонери, дорівнює 1934 грн. Тим, у кого пенсія менша, до ПМ доплачує держава.

Скільки разів підвищуватимуть пенсії у 2022 році?

Масових підвищень пенсій заплановано чотири: два великі та два "не дуже".

Усім, хто отримує трудові пенсії та не працює, з 1 березня їх проіндексують оціночно на 10-12%. Індексація торкнеться приблизно 7 млн осіб. Йдеться про пенсії, а не про пенсійні виплати (див. вище). Тому може статися, що пенсіонер із пенсією нижче за мінімальну добавку взагалі не отримає: збільшиться його пенсія та зменшиться сума доплати до мінпенсії від держави.

З 1 квітня проіндексують пенсії працюючим пенсіонерам (близько 3 млн осіб). Сума індексації – у кожного своя, але зазвичай що більша пенсія, то більше вона зросте.

З 1 липня та з 1 грудня підвищать мінімальні пенсії – відповідно до 2027 грн (+93 грн) та до 2093 грн (+66 грн). На такі суми збільшаться пенсії у тих, хто отримує мінімум (їх до 1 млн. осіб). Ті, хто має стаж роботи понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, отримають доплату за кожен "зайвий" рік: спершу 93 коп., потім 66 коп.

Також були з 1 січня і ще будуть підвищення для окремих категорій пенсіонерів, але вони торкнуться небагатьох: інвалідів, чорнобильців, осіб старших 65 років за наявності повного стажу.

Важливий момент: з 1 січня жінкам 1962 року народження, які вперше звернулися за призначенням пенсії, автоматично додадуть до пенсії 9% її розміру.

Як бути тим, хто досягнув пенсійного віку (60 років), але не має необхідного страхового (трудового) стажу?

Все залежить від того, який стаж.

Якщо на 1 січня 2022 року стаж 28 років та 1 день, та 60-річний продовжує працювати офіційно, то пенсію він зможе оформити з 31 грудня 2022 року, оскільки у 2022 році для пенсії потрібно мати стаж 29 років та більше.

Якщо стаж понад 19 років, але менше 28, то можна або продовжувати працювати або не працювати та оформити пенсію у 63 роки.

За стажу від 15 до 19 років пенсію можна оформити у віці 65 років.

Тим, хто офіційно не відпрацював навіть 15 років, пенсія не належить. Але без засобів для існування такі люди не залишаться. При досягненні 65 років їм виплачується держдопомога у вигляді різниці між їхніми доходами та розміром ПМ для непрацездатних. На сьогодні це 1934 грн, стільки ж становить мінімальна пенсія. Якщо ніяких доходів немає, держава платитиме 65-річному та старшу допомогу у розмірі мінпенсії.

Чому щороку збільшується стаж, необхідний отримання пенсії?

Так передбачено законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". З 2018 року стаж щорічно збільшується на 1 рік, до 2028 року досягне 35 років та "зупиниться". З 2022 року мінімальний страховий стаж становить 29 років.

Чи вигідно купувати страховий стаж, щоб вийти на пенсію у 60 років?

Не завжди. У 2021 році один місяць страхового стажу "коштував" 2640 грн (два мінімальні єдині соцвнески), причому платити треба наперед і відразу всю суму. Один рік стажу коштує 31 680 грн. Якщо, припустимо, не вистачає року, то докупити стаж і вийти на пенсію у 60 років, а не у 63 роки, вигідніше. Навіть за мінімальної пенсії в 1934 грн (а вона щорічно зростатиме) за три роки пенсіонер отримає близько 70 тис. грн пенсії. А якщо бракує трьох-п'яти років і більше, то купівля стажу не має економічного сенсу – "відбити" витрати не вдасться.

Чому в Україні за 20 років так і не запровадили обов'язкові особисті накопичувальні пенсії?

Головна причина – відсутність надійного механізму збереження внесків працівників від знецінення через інфляцію. Наприклад, за останні 10 років ціни в Україні, за даними Держслужби статистики, зросли більш ніж утричі. Для того, щоб внески працівників не знецінювалися, потрібно вдосконалити пенсійне законодавство щодо їх інвестування. Поки, схоже, на це немає політичної волі депутатів.