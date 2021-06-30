Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тільки

Друга половина року починається із серйозних нововведень, які відчують на собі багато українців. Це і відкриття ринку землі, і зростання пенсій, і багато інших змін. Сайт "Сьогодні" зібрав основні факти про те, що зміниться в Україні з 1 липня.

Можна купувати і продавати сільгоспземлю

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З 1 липня набуває чинності закон про ринок землі – Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення. З цього моменту громадяни України – фізичні особи отримують право купувати і продавати землі сільськогосподарського призначення, які перебувають у приватній власності. Один власник може купити до 10 тисяч гектарів землі.

Також з 1 липня скасовується така форма володіння землею, як "постійне користування". Громадяни, у яких є у постійному користуванні або довічно успадкованому володінні ділянки, призначені для ведення селянського (фермерського) господарства, можуть їх викупити, щоб володіти ними і далі. Заплатити доведеться суму, що дорівнює нормативній грошовій оцінці землі. Покупцям може бути наданий дозвіл на виплат протягом 10 років.

З 24 липня набуде чинності ще один земельний закон – "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель". Дані про ділянки, їхніх користувачів і власників повинні публікуватися у відкритому доступі на одному з геопорталів, який вибере громада (нацпортал, портал громади або інші майданчики).

Підвищується прожитковий мінімум, пенсії і соцвиплати

З 1 липня вперше в цьому році збільшується прожитковий мінімум. Для кожної соціально-вікової групи цей показник зросте на 4,8%, хоча споживча інфляція тільки за 5 місяців цього року становить 6,1%.

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Слідом за прожитковим мінімумом виростуть і пенсії, а також деякі інші соціальні виплати, прив'язані до нього.

Мінімальна пенсія за віком в нашій країні дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Цей показник з 1 липня збільшується на 85 грн – з 1769 до 1854 грн. Відповідно, на 85 грн підвищиться і мінімальна пенсія.

Нагадаємо, мінімальну пенсію отримують ті, хто досяг пенсійного віку, але не має необхідного страхового стажу – 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

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Крім того, одночасно з прожитковим мінімумом збільшуються деякі надбавки до пенсій. Зокрема, за кожен додатковий рік стажу тепер будуть доплачувати по 18,54 грн (нині – по 17,69 грн). Доплати за догляд за людьми з інвалідністю, залежно від групи, виростуть до 1390,5-2781 грн (нині вони становлять 1326,75-2653,5 грн).

Підвищуються й інші виплати: максимальний розмір допомоги за безробіттям, мінімальний і гарантований державою розмір аліментів, допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога одиноким матерям тощо. Людям, які вийшли на пенсію в 2019-2021 роках і їхня пенсія не потрапила під індексацію, з липня обіцяють виплачувати додатково по 100 грн. Детальніше читайте в матеріалі Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавку.

Нові вимоги "мовного закону"

16 липня буде запроваджено нові норми, передбачених законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Йдеться про ті пункти, які набувають чинності через два роки після самого закону. Про них далі.

Вводяться іспити з української мови для тих, хто претендує на українське громадянство. Щоб стати громадянином України, претендент повинен показати знання української мови не нижче за рівень, який визначить Національна комісія зі стандартів державної мови.

З'явиться державний сертифікат на рівень володіння державною мовою України. Такий сертифікат повинні отримувати багато представників влади на чолі з президентом України. Серед них держслужбовці, голови місцевих адміністрацій та їх заступники, керівництво Нацполіції, судді та прокурори, а також керівники навчальних закладів. А ось депутати всіх рівнів, службовці Нацбанку і Нацполіції, офіцери-контрактники, адвокати і нотаріуси, медики і співробітники комунальних служб мають доводити свій рівень володіння українською мовою, надаючи документ про повну загальну середню освіту з оцінкою за українську мову. А якщо не вчив мову в школі – складати іспит і отримувати сертифікат.

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Нові вимоги до використання української мови в сфері культури. Зокрема, вона стає обов'язковою мовою проведення всіх культурних, розважальних і видовищних заходів. А виступи тих, хто не знає української, мають супроводжуватися синхронним перекладом. Також повинні бути забезпечені синхронний переклад вистав і субтитри до фільмів, які демонструють не українською мовою. Причому сумарна кількість сеансів, де фільми показують мовою оригіналу, не має перевищувати 10%. Афіші, квитки, програмки також мають видавати українською мовою. Державною мовою проводитимуть екскурсії, зокрема в музеях.

Кожна друга книга повинна бути українською мовою. Ця норма поширюється на книговидавництва та книжкові магазини. Однак не враховуватиметься книговидавнича продукція кримськотатарською мовою і мовами інших корінних народів і національних меншин України, якщо вона видана державним коштом за програмами реалізації прав корінних народів і національних меншин України. Також зроблено виняток для магазинів і видавництв, які розповсюджують книги тільки на мовах Євросоюзу, підручники та розмовники іноземних мов.

Банківські рахунки боржників будуть блокувати автоматично

До 6 липня має запрацювати нова система блокування рахунків боржників і автоматичного списання грошей. Вона була узаконена в квітні, а на її впровадження давали три місяці.

Як повідомляв Мін'юст, використовуючи автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП), виконавці тепер отримають інформацію про всіх рахунки боржників у будь-якому з 73 банків України буквально за лічені години. І якщо суд ухвалить постанову про стягнення коштів та передасть до виконавчої служби, заборгованість списуватимуть з банківського рахунку боржника без його участі. А якщо наявної суми не вистачить, рахунок буде заблокований до повного виконання рішення суду.

У таким спосіб передбачається швидко стягувати борги з аліментів, за кредитами, штрафи за порушення ПДР та інші.

/ Фото: Министерство юстиции Украины

Колектора можна буде перевірити на спеціальному сайті

C 14 липня почне формуватися реєстр колекторських компаній. Всі колектори, готові працювати чесно, дотримуючись нові вимоги НБУ і права споживачів, повинні протягом місяця – з 14 липня по 13 серпня – зареєструватися в цьому реєстрі. Решта втрачають право вести свою діяльність і вимагати від будь-кого борги.

Дані про зареєстровані колекторські компанії будуть у відкритому доступі. Тож кожен зможе перевірити, хто йому телефонує: законослухняна компанія, яка вже не зможе загрожувати, залякувати або докучати постійними дзвінками, чи самозванці, на яких можна поскаржитися в поліцію.

Знову почнеться боротьба з нелегальною зайнятістю

З 1 липня Державна служба з питань праці разом з податковою службою починають інспекції підприємств, які підозрюються у використанні незадекларованого праці.

В поле зору перевіряльників потраплять роботодавці, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці. За інформацією Мінекономіки, такими вважаються, зокрема, компанії, що працюють у сфері торгівлі, сільського господарства, транспорту та організації харчування. На перший раз порушників чекає штраф у розмірі 60 тис. грн.

На дорогах з'являться таємні фіксатори швидкості

З 1 липня на українські дороги виїжджають поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків, обладнані інтегрованими системами контролю швидкості. У Держагентстві інфраструктурних проєктів, яке закупило такі автомобілі, їх назвали автомобілі-"фантоми".

Поки повідомляють про 4 такі машини. У березні Держінфрапроєкт публікував фотографії чотирьох Skoda Kodiaq, які обійшлися в 6,6 млн грн. Їхні системи контролю здатні фіксувати швидкість як попутних, так і зустрічних автомобілів. Пізніше кількість "фантомів" планують збільшити.

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