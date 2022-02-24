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Що буде з пенсіями українців в ОРДЛО після визнання Росією "ЛДНР"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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24 лютого, 06:22
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Розповідаємо, чи змінять механізм нарахування пенсій мешканцям ОРДЛО після визнання Путіним "ЛДНР"
Що буде із пенсіями в ОРДЛО?
Що буде із пенсіями в ОРДЛО? / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Уже найближчим часом в порядку денному Верховної Ради України мають з’явитися нові ініціативи з приводу призначення пенсій мешканцям ОРДЛО, оскільки наразі із цим питанням виникла колізія.

Про це в ефірі телеканалу NTA заявив депутат Микита Потураєв.

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Раніше уряд розробив дієвий механізм із виплати пенсій українцям, які потрапили під окупацію. Усі виплати залишались чинними, однак отримувати їх можна було лише зарєструвавшись на підконтрольній Україні території.

21 лютого президент РФ визнав незалежність псевдореспублік "ЛДНР", що фактично означає вихід Москви з Мінських домовленостей.

За словами Потураєва, якщо Росія піде на широкомасштабну війну, ситуація з пенсіями може докорінно змінитися.

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"Якщо Росія розпочне повномасштабну війну, ситуація зміниться. Очевидно, що в такому випадку ми нічого нікому винні не будемо", – заявив Потураєв.

Навіть якщо цього не станеться, система виплати пенсій таким людям може бути видозміненою, оскільки попередні міждержавні зобов’язання більше не діють.

Журналіст Юрій Романенко вважає, що Україна має остаточно поставити крапку у питанні Мінських домовленостей і припинити будь-які соціальні виплати в ОРДЛО.

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"Це окупована територія і всі витрати має нести окупант. Краще ці гроші відправити на армію, ВПК та в енергетику. Вигоди очевидні", – написав журналіст у своєму Telegram-каналі.

Офіційної інформації щодо соцвиплат українцям на територіях, підконтрольних бойовикам, наразі немає.

Підвищення пенсій з березня

У березні 2022 року українців чекає масштабна індексація пенсій. Особливістю цього підвищення є те, що завдяки ньому вдалося учетверо скоротити кількість отримувачів мінімальної пенсії.

Отже, на 14% будуть проіндексовані такі виплати:

  • пенсії військовослужбовцям (у середньому на 700 грн);
  • страхові пенсії, призначені до 2019 року (загалом 500 грн, а мінімум 100);
  • мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пенсії, призначені ліквідаторам трагедії (у середньому на 400 грн).

Однак і ті, хто не потрапив до цього переліку можуть розраховувати на доплату у розмірі 135 грн.

Раніше "Сьогодні" також писали, у кого можуть повністю відібрати пенсію, і розповідали, як вийти на неї у 2022 році.

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