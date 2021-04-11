Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаун

Долар другий тиждень поспіль не має чіткого тренда, курс постійно коливається вгору-вниз, але далеко не йде від 28 гривень за долар. Чого очікувати від курсу наступного тижня, з урахуванням можливості введення всеукраїнського локдауну, бо епідеміологічна ситуація в країні все гірша, з'ясував сайт "Сьогодні". Раніше експерти обіцяли стабільний курс долара в II кварталі.

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Що сталося з курсом за тиждень

Весь тиждень на готівковому ринку спостерігався бічний тренд, тобто рух курсу долара в дуже вузькому ціновому діапазоні, коли він коливається то в нижньому, то верхньому напрямку. При цьому спред (різниця між курсом продажу і покупки) розширився з 19-20 копійок до 22-23 копійок. Що говорило про відсутність у банкірів чіткого розуміння, куди піде курс. Тому вони намагалися купити валюту дешевше, а продати дорожче, мінімізуючи свої ризики. До п'ятниці курс вийшов на місячний максимум.

У підсумку за тиждень долар подешевшав на 4 копійки як в продажу, так і в покупці. Але при цьому в продажу опустився нижче 28 грн/долар, до 27,99.

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Нацбанк також то зміцнював, то послаблював курс. У підсумку за тиждень, з 2 по 9 квітня, гривня ослабла на 15 копійок, до 27,98 грн/долар. Такий же курс залишається і на вихідні. На понеділок, 12 квітня, регулятор зміцнив гривню, встановивши курс 27,91 грн/долар.

Аналіз ситуації на ринку

Олександр Охріменко впевнений: головним фактором, що впливають на те, що гривня поки стабільна, залишається загострення епідеміологічної ситуації.

"Причина того, що гривня в умовах малоактивної економіки України поки тримається – слабкий попит на валюту на міжбанківському ринку, – аналізує Олександр Охріменко. – На готівковому ринку також пропозиція вища попиту, українці, як і в березні, здають у квітні валюту, а не купують. В основному здають ті, у кого в родині є трудові мігранти, які надсилають регулярні валютні перекази. Це не дозволяє рости курсу продажу, але знижує і курс покупки готівкового долара ".

Андрій Шевчишин говорить, що попит на валюту поступово підвищується, бо покупці, на тлі зростаючих ризиків, нарощують свою активність. Продажу валюти з боку експортерів недостатньо для утримання балансу, тому до продажу валюти підключилися держбанки. Гривня, за його словами, поки залишається відносно стабільною на тлі заяв влади України про те, що карантинні обмеження через коронавірус у 2021 році не позначаться так негативно на економіці, як минулого року.

"Перевагу покупців забезпечують нерезиденти, які на тлі наростання ризику ескалації військових дій виходять в долар, щоб у будь-який момент вивести свої інвестиції. Тільки за останній тиждень нерезиденти скоротили свій портфель ОВДП більш ніж на 2,5 млрд гривень (близько 2%). Більш того, нерезиденти в будь-який момент можуть ще більше наростити покупку валюти, що робить гривню заручником ситуації ", – констатує Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин додав, що в умовах формування ризиків девальвації гривні, підсумки щотижневого аукціону Мінфіну з продажу гривневих ОВДП виявилися вкрай низькими – всього 1,08 млрд грн. Це в 5 разів нижче, ніж тиждень тому, чого мало для погашення попередніх позик і відсотків по ним.

Чого очікувати наступного тижня

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Прогнози експертів розділилися.

"Коридор 27,8-28 грн / долар буде на наступному тижні однозначно, але при цьому можливі щоденні коливання курсу", – прогнозує Олександр Охрименко.

Олег Пендзин каже, що до кінця тижня нас чекає ослаблення курсу гривні вище 28 грн / долар. Одна з причин – провальний аукціон Мінфіну, на якому йому не вдалося перевести кредит для погашення попередніх випусків ОВДП.

"14 квітня Мінфін повинен погасити гривневих ОВДП на 11,7 млрд грн плюс виплати за відсотками під 10%, а 15 квітня – погашення доларових ОВДП із прибутковістю 3,9%. Тому попит на валюту на міжбанку виросте, ніж скористаються її продавці – експортери. Курс піде вгору як на безготівковому, так і на готівковому ринку ", – роз'яснив Олег Пендзин.

Найбільш песимістичний прогноз у Андрія Шевчишина. Експерт нагадав про заяву НБУ про те, що "регулятор не буде стримувати курс", це фактично підтвердило можливість великих курсових коливань.

"Очікую, що гривня найближчим часом збереже рух поблизу 28 гривень за долар, а гравці будуть стежити за діями нерезидентів і новинами. Якщо нерезиденти почнуть рух (продаж ОВДП і покупку валюти – Авт.), гривня може провалити на міжбанку позначку 28 і рушити вище. Це відразу потягне за собою зростання курсу готівкового долара ", – говорить Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Експерти підтвердили свої попередні поради. Олександр Охрыменко, як і раніше вірить в те, що курс гривні до середини року залишиться стабільним, близько 28 грн / долар і радить заробляти на коротких, на 3-4 місяці, депозитах в гривні.

"Зараз середня ставка за гривневими депозитами понад 8% річних. Тобто за квартал можна заробити 2% від вкладеної суми ", – конкретизував Олександр Охрименко.

Андрій Шевчишин говорить: тим, хто інвестує в готівкову валюту "у довгу" – рік і більше, варто продовжувати покупку доларів, адже девальвація може початися в будь-який момент.

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З ним згоден і Олег Пендзин, він також радить вкладати заощадження більше в валюту, ніж в гривню.

Експерти не дарма радять тримати довгострокові заощадження у валюті. За п'ять років курс долара виріс більш ніж на 20%. Детальніше дивіться в сюжеті.

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