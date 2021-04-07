Члени НКРЕКП виписали собі премії від 200 до 250 тис. грн

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, сьогодні на засіданні прийняла рішення про премії за підсумками першого кварталу, повідомляє "Гордон".

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Премії вирішили виписати в розмірі половини окладу, що, за даними декларацій чиновників НКРЕКП становитиме від 200 до 250 тис. грн кожному члену комісії.

"З деяких питань оплати праці: робимо аналогічно з попереднім кварталом", – цитує видання главу НКРЕКП Валерія Тарасюка.

За останній квартал 2020 року премія становила 50% окладу, постанову НКРЕКП №2490 було ухвалено 16 грудня.

З посиланням на дані НАЗК "Главком" пише, що деякі члени комісії задекларували ці премії на початку лютого цього року: Ольга Бабій отримала 208 323 грн, Олексій Магда – 229 440 грн.

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Члени тарифної комісії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, за 2020 рік почали отримувати удвічі більшу зарплату, ніж раніше. Як з'ясував за даними реєстру декларацій "Главком", зараз їхня зарплата становить до 200 тис. грн на місяць.

16 березня Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Кабмін розглянути питання звільнення чотирьох членів НКРЕКП, зокрема і голови комісії Валерія Тарасюка. Їхні законні повноваження закінчилися в січні 2020 року.

На початку жовтня НАЗК розпочало перевірку Тарасюка через конфлікт інтересів, пов'язаний із сімейним енергетичним бізнесом.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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