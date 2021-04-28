Члени НКРЕКУ збільшили свій фонд оплати праці ще на 50 млн грн

Це планується зробити за рахунок підвищення планової ставки на регулювання, яку зобов'язані сплачувати всі учасники ринку

Національна тарифна комісія НКРЕКП збільшила свій фонд оплати праці на наступний рік на 50 млн грн. Відповідне рішення було прийняте на засіданні 28 квітня, повідомляє "РБК-Україна".

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Члени комісії збільшили зарплатний фонд із 550 до 601 млн грн, що перевищує 75% всього бюджету комісії.

Власне, сам бюджет НКРЕКП на 2022 рік збільшиться на 80 млн грн (на 11%) – до 794 млн грн. Це планується зробити шляхом підвищення планової ставки на регулювання, яку зобов'язані сплачувати всі учасники ринку.

Ставка на регулювання, згідно з рішенням НКРЕКП, на 2022 рік збільшиться до 0,099% у порівнянні з 0,088% в поточному році.

Фінансування НКРЕКП здійснюється зі спеціального фонду державного бюджету, який наповнюють компанії, що працюють на енергоринку та у сфері житлово-комунальних послуг. Кожна з них зобов'язана платити внесок за регулювання, який автоматично закладається в тарифи на житлово-комунальні послуги і оплачуються споживачами.

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Згідно з бюджетною програмою НКРЕКП, фонд оплати праці комісії за останні два роки зріс майже у 2 рази.

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Якщо у 2020 році фонд заробітної плати становив 376 млн грн, у 2021 – 550 млн, на 2022 рік – затверджений на рівні 601 млн.

Нагадаємо, у 2020 році середня заробітна плата члена НКРЕКП зросла більш ніж у 2 рази – до 2 млн грн на рік, що випливає з офіційних декларацій членів комісії.

Як писало РБК-Україна, 7 квітня члени НКРЕКП прийняли рішення преміювати себе ще на 50% посадового окладу за I квартал 2021 року в якості "стимулювання високоінтелектуальної праці".

Розмір премій складе від 200 до 250 тис. грн кожному. Такі премії діючий склад комісії виплачує собі кожні 3 місяці. З жовтня 2019 по квітень 2021 було виплачено 6 таких премій.

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