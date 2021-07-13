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Чисте копіювання європейських НДТМ призведе українську промисловість до катастрофи, – нардеп про проєкт №4167

13 липня 2021 15:24

Ірина Ненько Ірина Ненько

Промисловість не має грошей на такий колосальний проєкт, а держава ніяк допомагати не планує, пояснив Муса Магомедов

/ Фото: Pixabay

Впровадження європейської збірки найкращих доступних технологій (НДТМ), яке передбачено в проєкті про промислові викиди (№4167), може призвести до катастрофи в промисловості, і залишити без роботи українських машинобудівників. Саме тому нашій країні потрібні національні НДТМ.

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Про це заявив народний депутат Муса Магомедов, інформує "Znaj.ua".

"Ми розуміємо, що європейську угоду треба виконувати, і промисловість повинна рухатися у бік інтегрованих дозволів. Але введення європейських НДТМ не є вимогою європейської угоди. Тому що чисте копіювання цієї збірки призведе до катастрофічних наслідків цілий ряд галузей", – підкреслив Магомедов.

За його словами, для коксохімічної галузі прийняття цих НДТМ означає повну зупинку існуючих всіх 29 батарей, які працюють в Україні, і подальше будівництво нових батарей. Однак у промисловості немає грошей на такий колосальний проєкт, а держава ніяк допомагати не планує.

"Коксохіму потрібні 2,9 мільярда, щоб побудувати нові батареї. А грошей немає, тому цілі мономіста, які живуть за рахунок цих заводів, просто помруть. Треба розуміти, що європейці для цього дають колосальні кошти, а ми ці кошти не плануємо ні в якому вигляді", – нагадав народний депутат.

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Ще одна проблема впровадження європейських НДТМ – те, що фактично ця норма залишає за бортом українських машинобудівників і робітників, тоді як головне завдання держави – підтримувати свою промисловість у кризовий період.

"Якщо впровадити європейські НДТМ, батареї потрібно буде будувати, використовуючи тільки німецьке обладнання, німецькі вогнетриви, німецьке проектування. А українське машинобудування не отримає замовлень ні на будівництво, ні на модернізацію. Тому, на мій погляд, НДТМ мають бути національними і відповідати рівню розвитку нашої промисловості і економіки. Інакше ми можемо отримати гарну, зелену і чисту країну, в якій просто не буде промисловості. А цього точно не можна допускати, якщо ми хочемо бути могутньою державою", – резюмував Магомедов.

Як відомо, Комітет екологічної політики вже втретє доопрацював законопроєкт про промислові викиди, який двічі відмовилася голосувати Верховна Рада. Чергове голосування за закон пройде на цьому тижні.

Раніше міжнародні асоціації та профільні екологічні асоціації закликали народних депутатів не голосувати за цей проєкт. Так, в Європейській бізнес-асоціації заявили, що терміни введення в дію нових еконормативів, передбачені проєктом №4167, нереальні. До того ж, у проєкті все ще не прописані потенційні джерела фінансування екомодернізаціі або стимули держпідтримки для підприємств, тому він все ще потребує суттєвого доопрацювання.

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