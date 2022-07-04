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Четверте судно РФ уже біля Маріуполя: окупанти готуються вкрасти новий урожай зерна

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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4 липня, 15:47
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Російські загарбники відбирають продукцію в українських фермерів та вивозять морем на експорт
Окупанти продовжують мародерити в Маріуполі
Окупанти продовжують мародерити в Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріупольському районі російські окупанти крадуть зерно нового врожаю. Накрадену продукцію готують вивозити морем через захоплений порт.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, відбирати зерно й інші види продовольства в українських фермерів дозволили колаборантам.

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Усіх незгодних починають шантажувати. Водночас в акваторії Чорного моря неподалік від Маріупольського порту помітили четверте російське судно.

За інформацією від місцевих, загарбники збирають українське зерно й метал, а тоді вивозять морем в Сирію. Для продажу використовують підроблені договори.

"Все вкрадене малими суднами класу "річка – море" везтимуть до пунктів перевантаження – великих вантажних платформ з кранами, що стоять в "нейтральних водах" поблизу Керчі", – пояснив Андрющенко.

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Після перевантаження великі кораблі прямують до Сирії та працюють за фіктивними документами в портах інших країн – за непідтвердженою інформацією, у Туреччині. Швидкість вивезення накраденого досить висока – від Маріупольського порту до платформи судно допливає за 8 годин.

Наприкінці травня повідомляли, що російські мародери почали вивозити залишки металопрокату й зерна з Маріуполя залізницею. Для цього окупанти взялися ремонтувати залізничне полотно в Сартані та біля Волновахи. Обсяги збитків від крадіжок оцінюються десятками мільйонів доларів.

Втрати України через РФ

Британська розвідка оприлюднила інформацію про те, яких втрат може зазнати Україна через повномасштабне вторгнення Росії. В обчислення внесли наслідки зриву аграрних робіт, блокування портів та продовольчу кризу. За попередніми підрахунками, експорт сільськогосподарської продукції за 2022 рік впаде на 65%, якщо порівнювати з 2021 роком.

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Зокрема, через війну були збої в ланцюжках постачання насіння та добрив, від яких залежать українські фермери. Блокада морського порту Одеси також негативно впливає на експорт та глобальну продовольчу безпеку.

"Після відступу з острова Зміїний Росія неправдиво заявила, що щодо експорту зерна "м'яч тепер на боці України", – зазначили в британському відомстві.

Там додали, що насправді саме через втручання РФ у сільськогосподарський сектор України світова продовольча криза все більше посилюється. Однак попри всі підступи ворога, у червні Україні вдалося експортувати 2,7 млн тонн агропродукції.

"Сьогодні" писали, що через вторгнення росіян в українських порта заблоковано 4 млн тонн зерна, а також розповідали, як і куди Росія вивозить українську пшеницю.

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