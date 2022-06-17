До чого готуватися українцям наступного тижня: що буде з доларом, цінами на бензин та нововведеннями

Розповідаємо про всі зміни, які чекають на українців на тижні з 20 по 26 червня

Українців чекають важливі нововведення / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні долар продовжує зростати, однак не значно. Так само не надто змінюється ситуація на ринку пального: по черзі зникають і з'являються різні його види, а ціни майже незмінні. Проте що нас чекає наступного тижня?

"Сьогодні" розказують, що буде з 20 червня, і які нововведення очікувати.

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Що буде з курсом валют

Значних змін щодо курсу долара експерти не очікують. Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, курс продажу долара США в Україні, як і раніше, не зміниться через додатковий друк грошей. Загалом найближчим часом і протягом літа 2022 року триматиметься нижче за рівень 40 грн/дол.

Схожу думку висловив і економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ. Він вважає, що стрибок до 40 грн/дол. може відбутися лише восени.

Водночас уже протягом червня, за прогнозом одного з найбільших американських банків Wells Fargo, у світі євро і долар можуть вперше за 20 років зрівнятися. Імовірно, що тенденція зміцнення долара триматиметься і далі.

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Нагадаємо, станом на 16 червня середній курс продажу долара на чорному ринку становить 35,69 грн/дол., курс купівлі становить 35,53 грн/дол. Водночас у банках курс продажу складає 35,8 грн/дол, а купівлі – 35,2 грн.

Що буде з вартістю бензину

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, в Україні стабілізується ситуація з бензиновою кризою.

Обсяги імпортного пального постійно зростають. Якщо в березні цей показник був на рівні 60 тис. тонн пального, то в квітні – уже 191 тис. тонн, у травні – 380 тис. тон. Очікується, що в червні закупівлі зростуть ще більше – до 600 тис. тонн.

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Свириденко пояснила, що у критичні дні під час повномасштабної війни запасів пального в Україні було на 2-3 дні. Уже на середину червня нам вистачає цього ресурсу на 7-8 днів. Повністю буде стабілізація після того, коли запаси будуть на 14 днів.

Водночас АЗС збільшують ліміти на відпуск пального, а його обсяги, що ввозять з-за кордону, збільшилися в кілька разів. Усе це свідчить про те, що ситуація поступово йде на покращення.

Українці зможуть отримати паспорти за кордоном

З 25 червня запрацює експериментальний проєкт, який передбачає, що українці за кордоном зможуть віддалено отримати внутрішній та закордонний паспорти громадянина України.

Для цього звертатися потрібно до представництв Державної міграційної служби за кордоном. Перелік країн, де можна оформити паспорти українцям, зокрема замість втраченого чи викраденого, опублікують згодом на сайті ДМС після узгодження з МЗС України. Документи видаватимуть на строк до 3 років.

Також експерт розповів нам, що впливає на інфляцію в Україні, і що стримує ціни. Читайте і про те, чи вистачить українцям овочів для консервації цього року.