Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни 👍 Євродесант у Києві: підсумки
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

До чого готуватися українцям наступного тижня: що буде з доларом, цінами на бензин та нововведеннями

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 червня, 18:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про всі зміни, які чекають на українців на тижні з 20 по 26 червня
Українців чекають важливі нововведення
Українців чекають важливі нововведення / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні долар продовжує зростати, однак не значно. Так само не надто змінюється ситуація на ринку пального: по черзі зникають і з'являються різні його види, а ціни майже незмінні. Проте що нас чекає наступного тижня?

"Сьогодні" розказують, що буде з 20 червня, і які нововведення очікувати.

Реклама

Що буде з курсом валют

Значних змін щодо курсу долара експерти не очікують. Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, курс продажу долара США в Україні, як і раніше, не зміниться через додатковий друк грошей. Загалом найближчим часом і протягом літа 2022 року триматиметься нижче за рівень 40 грн/дол.

Схожу думку висловив і економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ. Він вважає, що стрибок до 40 грн/дол. може відбутися лише восени.

Водночас уже протягом червня, за прогнозом одного з найбільших американських банків Wells Fargo, у світі євро і долар можуть вперше за 20 років зрівнятися. Імовірно, що тенденція зміцнення долара триматиметься і далі.

Реклама

Нагадаємо, станом на 16 червня середній курс продажу долара на чорному ринку становить 35,69 грн/дол., курс купівлі становить 35,53 грн/дол. Водночас у банках курс продажу складає 35,8 грн/дол, а купівлі – 35,2 грн.

Що буде з вартістю бензину

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, в Україні стабілізується ситуація з бензиновою кризою.

Обсяги імпортного пального постійно зростають. Якщо в березні цей показник був на рівні 60 тис. тонн пального, то в квітні – уже 191 тис. тонн, у травні – 380 тис. тон. Очікується, що в червні закупівлі зростуть ще більше – до 600 тис. тонн.

Реклама

Свириденко пояснила, що у критичні дні під час повномасштабної війни запасів пального в Україні було на 2-3 дні. Уже на середину червня нам вистачає цього ресурсу на 7-8 днів. Повністю буде стабілізація після того, коли запаси будуть на 14 днів.

Водночас АЗС збільшують ліміти на відпуск пального, а його обсяги, що ввозять з-за кордону, збільшилися в кілька разів. Усе це свідчить про те, що ситуація поступово йде на покращення.

Українці зможуть отримати паспорти за кордоном

З 25 червня запрацює експериментальний проєкт, який передбачає, що українці за кордоном зможуть віддалено отримати внутрішній та закордонний паспорти громадянина України.

Для цього звертатися потрібно до представництв Державної міграційної служби за кордоном. Перелік країн, де можна оформити паспорти українцям, зокрема замість втраченого чи викраденого, опублікують згодом на сайті ДМС після узгодження з МЗС України. Документи видаватимуть на строк до 3 років.

Також експерт розповів нам, що впливає на інфляцію в Україні, і що стримує ціни. Читайте і про те, чи вистачить українцям овочів для консервації цього року.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,39 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Грошове питання
Що буде з зарплатами?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
42,99
-
51,00
57,00
-
-
-
57,32
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
Ціна питання
Скільки коштує оренда житла в Іспанії?
Відповідь
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20646.12

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1081.54

Litecoin (LTC)

46.1

Ripple (XRP)

0.32

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти