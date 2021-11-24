Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Інтер - Шахтар: онлайн Інтер - Шахтар: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Ціни на зерно в Україні злетіли: скільки вже коштує пшениця

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
24 листопада, 13:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У 2020 році ціна пшениці була майже на 1000 грн за тонну нижчою, ніж зараз
Зерно дорожчає
Зерно дорожчає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні зросли ціни на основні зернові та деякі олійні культури. Вартість пшениці другого класу зросла до 9027 грн за тонну. Ще минулого тижня її максимальна ціна була 8738 грн за тонну.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

Реклама

Які ще культури подорожчали:

  • кукурудза – 7291 грн за тонну;
  • пшениця, 3-й клас – 8698 грн за тонну;
  • соняшник – 19233 грн за тонну;
  • ріпак – 18697 грн за тонну.

Водночас ячмінь впав у ціні до 7238 грн., а вартість сої ніяк не змінилася, залишилася в межах 18 тис грн.

2020 року, в аналогічний період, ціна пшениці була майже на 1000 грн за тонну нижчою, ніж цього року.

Реклама

Експорт олійних культур на 1,409 млрд.

У період із січня по вересень 2021 року Україна експортувала олійних культур на загальну суму 1,409 млрд доларів (більше на 36%, ніж минулого року). Поки що лідируючу позицію щодо обсягів експорту товарів у цій групі займає ріпак – 1,7 млн. тонн на суму 1,063 млрд доларів.

"Німеччина продовжує утримувати лідируючу позицію в рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних олійних. Її частка в загальному експорті цієї продукції склала 21,5% на суму 308 млн. доларів", – розповів старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції ННЦ "Інститут аграрної економіки" Богдан Духницький.

Також нагадаємо, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Популярні за тиждень
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.86

Російський рубль (₽)

0.3578

Євро (€)

30.24

Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Монетний двір
2600 грн за нові два долари
До колекції!
Опитування
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Соцопитування
Українці назвали причини енергетичної кризи
Розшифровка результатів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,31
19,30
32,99
32,88
31,38
19,57
34,49
31,79
30,09
18,93
35,99
33,18
31,54
19,68
35,99
33,18
31,54
18,97
35,99
33,18
31,54
19,64
36,09
32,20
29,60
18,88
36,97
33,18
34,97
19,87
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти