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Ціни на яблука злетять утричі – коли чекати на подорожчання

6 березня, 22:33

Світлана Москаленко , Вікторія Дмитренко

Запаси вітчизняних фруктів на складах вже закінчуються

Гарний врожай, але спочатку зліт ціни втричі – такий прогноз щодо українського яблука дають опитані новинами "Сьогодні" фермери та аграрні експерти.

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Ціни на яблука, які знімальна група перевірила у столиці, на базарах виявилися нині дещо нижчими, ніж у великих супермаркетах. Зекономити виходить до 10 гривень на кілограмі. На київських ринках переважно торгують фруктами з Житомирщини, Чернігівщини та Вінниччини.

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Ціни, визнають продавці, ближче до весни дещо накрутили. Бо подорожчали солярка для транспорту, що доставляє яблука, а самих фруктів у сховищах майже не лишилося.

Через те, що українське яблуко закінчується на складах, вже везуть імпортне. Зокрема, польське. І воно буде дешевшим, запевнили експерти.

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Значний стрибок цін прогнозують на травень – 75 гривень за кілограм. Тобто, втричі дорожче, ніж зараз. Такий неприємний прогноз ціни дали новинам "Сьогодні" аграрні експерти. Чому українське дорожче імпортного, пояснили тим, що в Україні більшість яблук перероблять на сік та масово вивозять за кордон. Тому на продаж всередині країни лишається небагато.

"Якщо ягід урожай буде хороший, і в травні не буде великих заморозків, ймовірність ціни в 50 гривень буде все нижчою, тому що люди з яблук переключаться на ягоди. Якщо ягід доступних не буде, і вони будуть по 100 гривень, як у червні минулого року, тоді яблуко за ціною 55-75 люди вочевидь куплять", – пояснює експерт аграрного ринку Олександр Хорев.

Та є й приємні новини – цьогоріч врожай обіцяє бути гарним. Принаймні, на Київщині. Сприяла врожаю сніжна зима і тепер тішить фермера прогноз на весну. Сильних морозів на період цвітіння фруктових дерев синоптики не обіцяють, тож восени яблук буде багато.

Нагадаємо, зростання цін на продукти привернуло увагу Кабміну. Якщо ціни полетять вгору необґрунтовано, Кабмін реагуватиме на ситуацію.

Також через стрімке зростання цін на бензин в Україні почалася перевірка ситуації на ринку пального. Її проводять Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет.

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