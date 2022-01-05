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Ціни на пальне стрімко пішли вгору: скільки коштує бензин та дизель на українських заправках

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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5 січня, 14:39
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Ціни на бензин та дизпальне підвищили саме після Нового року, до цього спостерігалося здешевлення
Ціни пішли вгору після свята
Ціни пішли вгору після свята / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Роздрібні мережі АЗС 5 січня підвищили ціни на бензини й дизельне пальне.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів — пише Enkorr.

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Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А-92 й А-95 здорожчали на 1 грн/л, до 31,49 і 31,97 грн/л відповідно. При цьому дизельне пальне в цих мережах додало 66 коп./л, до 30,82 грн/л.

На станціях мережі Shell бензини здорожчали на 0,9 — 1 грн/л: бензин А-92 – до 31,49 грн/л, бензин А-95 – до 31,97 грн/л. Ціна на ДП зросла на 66 коп./л, до 30,82 грн/л. Бензини у мережі SOCAR здорожчали на 1-1,19 грн/л.

/ Фото: скріншот

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Зміни для водіїв

З 28 грудня 2021 року тим водіям, які вчилися їздити на "автоматі", забороняється керувати "механікою".

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 1007, було введено зміни до порядку видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

У посвідченні зʼявилася графа 12, у якій є позначка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

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За наявності такої інформації у свідоцтві водії зможуть керувати авто тільки з АКП, а за її відсутності – з будь-якою. Зміни не зачеплять тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше.

Раніше ми писали, які авто обирають українці та склали список топ-10 найзатребуваніших.

"Сьогодні" також дізнавався, як працюють електрокари при мінус 20 градусах, і що з ними може трапитися при тривалих морозах.

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