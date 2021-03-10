Ціни на продукти зростають через об'єктивні причини, але є й маніпуляції – Шмигаль

Кабінет міністрів України спостерігає за зростанням цін на продукти і фіксує "спроби монопольних змов і маніпуляцій". Ситуацію обговорюють з великими виробниками і продавцями. А в цілому знижувати ціни хочуть за допомогою збільшення пропозиції продуктів, яких не вистачає на ринку.

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Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми бачимо дещо прискорення інфляційних процесів... Уже наразі можу сказати, що підвищення відбувається через об'єктивні фактори. Але також ми фіксуємо спроби монопольних змов і маніпуляцій. Зараз ми в діалозі з основними групами виробників і торговельних мереж. Говоримо про збільшення пропозиції , яке повинно збалансувати ціни", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше голова уряду запевняв, що про втручання в ринок не йдеться і держрегулювання цін не буде.

А кореспонденти "Сьогодні" недавно побували в магазинах і перевірили ціни на продукти. Про те, що подорожчало найбільше, дізнавайтеся з відеосюжету:

Відео: Сьогодні

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