Ціни на нафту злетіли до максимуму за місяць

Інвестори розраховують, що попит на чорне золото буде рости на тлі відновлення американської економіки

Світові ціни на нафту продовжили зростання, що почалося на тлі нових прогнозів ОПЕК. Прискорення йому надали статистичні дані про стан економіки США. Ціна Brent вже перевищила 67 доларів за барель. Цього не відбувалося з середини березня.

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Як свідчать дані Investing, вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:33 за київським часом склала 69,07 долара за барель. Це на 0,13 долара (0,19%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 63,49 долара за барель, на 0,03 долара (0,05%) вище рівня на закриття попередньої сесії.

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Так, у США кількість нових заявок на допомогу з безробіття впало до мінімуму з початку пандемії, а темпи підвищення роздрібних продажів у березні були максимальними з травня минулого року і суттєво перевершили прогнози. Це дозволило інвесторам на ринку нафти розраховувати на зростання попиту на чорне золото.

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Нагадаємо, раніше в ОПЕК+ домовилися про обсяги видобутку нафти в квітні. Рівень скорочення видобутку збережеться для всіх країн альянсу, крім Казахстану і Росії. Це вже призводило до зростання цін на нафту до максимумів з січня 2020 року.

Незважаючи на подорожчання нафти, ціни на бензин в Україні поки знижуються. А докладніше про те, як нафтові котирування впливають на вартість пального в Україні, дізнавайтеся з відеодуелі експертів:

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