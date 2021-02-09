Ціни на нафту оновили рекорд за 13 місяців

Інвестори перебувають на хвилі оптимізму через зростання попиту на чорне золото

Вартість нафти марки Brent вперше з 7 січня 2020 року перевищила позначку в 61 долар за барель, тобто побила рекорд за 13 місяців. Тільки напередодні ціна нафти перетнула позначку в 60 доларів за барель.

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За даними Investing.com, вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 09:50 за київським часом склала 61,1 долара за барель – на 0,40 долара (0,66%) більше, ніж на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 58,40 долара за барель, що на 0,43 долара (0,74%) вище рівня попередньої сесії. Це максимальний рівень з 12 січня 2020 року.

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Котирування ростуть через очікування інвесторів, що споживання нафти в світі повернеться до докризового рівня, повідомляє Інтерфакс. Ознаки відновлення попиту помітні по всьому світу, вважають в S&P Global Platts:

Імпорт у Китай минулого тижня досяг шестимісячного максимуму.

В Індії попит повертається до рівня, що спостерігався до пандемії, завдяки зростанню автомобільного трафіку.

США в січні стали найбільшим покупцем своєї власної нафти.

"Є великий оптимізм з стосовно того, що вакцинація зіграє ключову роль у поверненні світової економіки до звичайного стану" , – сказав старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

Однак деякі експерти з обережністю ставляться до ситуації на нафтовому ринку. Вони попереджають, що поліпшення може бути переоцінене.

Через зростання цін на нафту в Україні буде дорожчати бензин, вважають опитані сайтом "Сьогодні" експерти. Поки що оптові ціни на нафтопродукти в нашій країні відповідають до нафті по 53-55 доларів. Подорожчання вже не обійшло стороною і автогаз:

Відео: Сьогодні

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