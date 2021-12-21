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Ціни на м'ясо та яйця злетять: скільки платитимемо перед Новим роком

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
21 грудня, 10:30
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Подорожчають ті товари, які використовують для приготування страв святкового столу
Перед святами не буде рекордних цін на продукти
Перед святами не буде рекордних цін на продукти / Фото: Колаж: Сьогодні

Перед Новим роком в Україні подорожчають продукти харчування. Експерти впевнені, що різких стрибків перед святами не буде, оскільки багато продуктів, останнім часом, суттєво подорожчали.

Як розповіла "Обозреватель" аналітик УКАБ (Український клуб аграрного бізнесу) Світлана Литвин, на ціни вплинуть ринкові особливості, сезонний фактор та підвищений попит.

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Що подорожчає?

Насамперед подорожчають ті товари, які використовують для приготування страв святкового столу:

  • яйця;
  • різні види м'яса;
  • сири;
  • свіжі овочі;
  • деякі види фруктів (наприклад, цитрусові).

"Однак з огляду на досить стрімке зростання цін протягом року значного стрибка напередодні свят у цінах не буде, оскільки цей фактор обмежуватиметься купівельною спроможністю українців", – каже Литвин.

А от цукор та соняшникова олія, які весь рік стрімко росли в ціні, не дорожчатимenm перед новорічними святами. Хліб, також не зросте в ціні, оскільки за рік уже виріс на 18%. Він і далі поступово дорожчатиме, але від свят це не залежать.

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Істотно подорожчає куряче філе. Торік перед святами воно виросло на 5%. І якщо така тенденція збережеться, то незабаром за нього доведеться заплатити близько 116 гривень за кг.

"Ціни на інші позиції стабільніші і потенційне зростання не перевищить 1-2%. Аналогічна ситуація спостерігатиметься зі свининою – на більш дорогі позиції, наприклад, вирізку, ціна може зрости на 3-5%. Всі інші позиції, швидше за все, залишаться без змін чи зростання буде мінімальним", – прогнозує експерт.

Виростуть ціни і на сири. Минулого року середня ціна за 1 кг становить близько 276 грн., а до свят вони подорожчають ще на 2-3% – приблизно до 285 грн.

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А пікові ціни на курячі яйця спостерігають якраз на новорічні свята та на Великдень. Перед святами вони можуть коштувати близько 38-40 грн.

Овочі подорожчають на 10%, а саме помідори, огірки та перець. А мандарини стануть рекордсменами серед фруктів

"Ціна на цю позицію може зрости на 20% порівняно з поточною ціною, адже практично жоден новорічний стіл не обходиться без ароматних мандаринок. Проте варто зазначити, що більші темпи зростання демонструють більш дорогі та якісні позиції, наприклад сорт "клементин", так як до новорічного столу намагаються купити все найякісніше", – каже Литвин.

Як заощадити?

Економіст Олег Пендзин радить моніторити знижки. Таким чином можна заощадити на алкоголі, цукерках та мандаринах. Бо на святковий асортимент часто роблять знижки.

"Потрібно буде поставлено за мету подорожувати торговими точками. У різних будуть різні підходи – залежно від запасів. На ринку акції точно ніхто не робитиме, а от торгові мережі однозначно залучатимуть клієнтів, щоб максимально розпродатися перед святами", – каже експерт.

Водночас під акції навряд чи потраплять соціально значущі продукти харчування, на них не заощадить. Наприклад, перед святами не розпродаватимуть помідори, буряки чи інші овочі.

Раніше ми повідомили, що за рік вартість продуктів зросла на 20%, а декого взагалі на всі 50%. Незважаючи на це, торговці раз у раз намагаються впхнути покупцеві прострочені сири, ковбасу, рибу тощо

Нагадаємо, що для економіки загалом новорічні витрати стають "мертвим вантажем". Так вважають американські дослідники.

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