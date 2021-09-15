В Україні злетіли ціни на груші – чому їх продовжують активно купувати

Попитом серед українців користуються вітчизняні сорти груш – дюшес, парижанка, а серед імпортних – бера

Груші продовжують рости в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні продовжують дорожчати фрукти – за кілограм найдешевших груш потрібно заплатити від 45 гривень. Одна з причин – сезонність фрукта.

Чому українці готові купувати груші незважаючи на таку високу ціну, дізналися "Сегодня".

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Чим корисні груші

Дієтолог Олександр Кущ зазначає, що фрукт має багато вітамінів, але їсти бажано не більше двох груш в день.

"Велика кількість вуглеводів, фруктози – це гарне енергетичне харчування. Груша багата мікроелементами – заліза, вітаміну В, фолієвої кислоти" , – сказав дієтолог.

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За словами продавців, смак залежить від сорту груші. Дюшес має більш кислий присмак, а бера – солодка і м'яка, але обидва види соковиті. Груші можна додавати в свіжому вигляді в салати, піцу, поєднувати з хамоном, а також запікати з м'ясом, готувати на грилі, варити варення і джем.

Фермери розповідають, що імпортні груші зберігаються довше, а ось місцеві краще тримати в холодильнику.

В Україні дорожчають продукти

Згідно з даними Мінагрополітики, вартість цукру зросла на 75%, а соняшникової олії – на 70%. М'ясо великої рогатої худоби подорожчало на 13%, до 108,15 грн. Свинина – на 5%, до 89,61 грн. Вершкове масло дорожче на 9% (174,12 грн). Вартість молока вищого ґатунку зросла на 14% (21,75 грн).

Ріпчаста цибуля – на 56%, до 8 грн за кг.

Яйця – на 46%, до 23,16 грн.

Ячмінна крупа – на 31%, до 11,2 грн.

Кукурудзяна крупа – на 24%, до 12,91 грн.

Курятина – на 29%, до 58,81 грн.

Морква – на 23%, до 7,97 грн.

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У Мінекономіки пояснили , що на формування цін впливає не тільки падіння виробництва в аграрному секторі, а й енерговитрати.

Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом .

Ми також писали, що в Україні за підсумками червня 2021 року річна інфляція залишилася на рівні 9,5% , що значно вище цілі Національного банку в 5% плюс-мінус один відсотковий пункт.