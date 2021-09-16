Ціни на газ в Європі б'ють рекорди, але українці вже готові до опалювального сезону

Поки Україна залежить від імпорту, ціни диктує Європа, але все ж повністю відмовитися від закупівель можливо

Зростання цін на газ в Європі не вплине на українців / Фото: Колаж: Сьогодні

В Європі ціни на газ б'ють рекорди, досягнувши 950 доларів за 1000 кубометрів, однак, для України така ціна – захмарна.

Коли українці перестануть залежати від імпортного палива, з'ясовували "Сьогодні".

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Через російській "Північний потік" і "Турецький потік", Україна втрачає мільярди доларів – замість торішніх 60 млрд кубометрів газу перегонимо в Європу лише 40.

"На третину зараз тільки використовується українська труба. Дві третини зараз не задіяні в транспортуванні, і швидше за все вони не будуть задіяні в майбутньому", – каже директор компанії EXPRO Consulting Геннадій Кобаль.

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Цей опалювальний сезон, кажуть експерти, Україна переживе без захмарних цифр в платіжках. Тому тариф для населення зафіксовано, але тільки до 1 травня.

Запуск передових технологій в Україні

Доки ж Україна залежимо від імпорту, ціни диктує Європа. Проте повністю відмовитися від закупів за поребриком – можливо, переконані експерти. Україна має чимало газу під землею, аби дістати його, на Мачухському родовищі запускають надсучасні технології.

"На будь-якому родовищі приходе той момент, коли тиски на свердловинах знижуються. І виникає необхідність у штучному холоді, щоб підготувати природний газ до транспортних умов. Для цього і була збудована холодильна установка на Мачухській УПГ", – каже технолог підпріємста "ДТЕК Нафтогаз" Максим Приходько.

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Механізм працює, як і звичайний холодильник. Але в рази більший і потужніший. Замість одного компресора тут водночас гудуть чотири.

"Запуск цієї установки дозволить нам тільки до кінця поточного року добути додатково близько 20 мільйонів кубічних метрів газу. І за підсумками року, встановити новий рекорд, здобувши понад 2 мільярдів кубічних метрів газу річного видобутку", – зазначає енеральний директор "ДТЕК Нафтогаз" Ігор Щуров.

Якщо ж Україна продовжить нарощувати закачку власного палива, то вже до 2030 року зможемо відмовитися від закупів у сусідніх країн.

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