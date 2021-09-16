Ціни на газ в Європі б'ють рекорди, але українці вже готові до опалювального сезону

В Європі ціни на газ б'ють рекорди, досягнувши 950 доларів за 1000 кубометрів, однак, для України така ціна – захмарна.
Коли українці перестануть залежати від імпортного палива, з'ясовували "Сьогодні".
Через російській "Північний потік" і "Турецький потік", Україна втрачає мільярди доларів – замість торішніх 60 млрд кубометрів газу перегонимо в Європу лише 40.
"На третину зараз тільки використовується українська труба. Дві третини зараз не задіяні в транспортуванні, і швидше за все вони не будуть задіяні в майбутньому", – каже директор компанії EXPRO Consulting Геннадій Кобаль.
Цей опалювальний сезон, кажуть експерти, Україна переживе без захмарних цифр в платіжках. Тому тариф для населення зафіксовано, але тільки до 1 травня.
Запуск передових технологій в Україні
Доки ж Україна залежимо від імпорту, ціни диктує Європа. Проте повністю відмовитися від закупів за поребриком – можливо, переконані експерти. Україна має чимало газу під землею, аби дістати його, на Мачухському родовищі запускають надсучасні технології.
"На будь-якому родовищі приходе той момент, коли тиски на свердловинах знижуються. І виникає необхідність у штучному холоді, щоб підготувати природний газ до транспортних умов. Для цього і була збудована холодильна установка на Мачухській УПГ", – каже технолог підпріємста "ДТЕК Нафтогаз" Максим Приходько.
Механізм працює, як і звичайний холодильник. Але в рази більший і потужніший. Замість одного компресора тут водночас гудуть чотири.
"Запуск цієї установки дозволить нам тільки до кінця поточного року добути додатково близько 20 мільйонів кубічних метрів газу. І за підсумками року, встановити новий рекорд, здобувши понад 2 мільярдів кубічних метрів газу річного видобутку", – зазначає енеральний директор "ДТЕК Нафтогаз" Ігор Щуров.
Якщо ж Україна продовжить нарощувати закачку власного палива, то вже до 2030 року зможемо відмовитися від закупів у сусідніх країн.
Раніше ми повідомляли, що:
- Ціна на газ в Європі досягла позначки в 950 доларів за тисячу кубометрів і побила черговий історичний рекорд.
- Ще минулого тижня вартість газу на ф'ючерсному ринку Європи перевищила рекордні 700 доларів за тисячу кубометрів. А в серпні ціна на газ для Європи встановила рекорд за три з половиною роки – з початку березня 2018 го.
- Агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.