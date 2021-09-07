Ціни на бензин знову пішли вгору – що відбувається на ринку пального

Експерти прогнозують, що може бути подорожчання ще на 50 коп./л

/ Фото: Сьогодні

Прийшов вересень – і ціни на нафтопродукти знову пішли вгору, як, до речі, і долар. Але справа не в доларі, хоча імпортери пального купують його за валюту. Головна причина – нові рекомендовані (по суті директивні) граничні ціни на нафтопродукти, які Мінекономіки оприлюднило 3 вересня – виявилися вони помітно вищі від попередніх цін. Трейдери відреагували миттєво, переписавши цінники в більшу сторону.

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Не змінилися за тиждень тільки середні ціни на автогаз.

Про те, що буде з цінами на пальне на цьому тижні, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Нові "прайси" від Мінекономіки, які будуть діяти до 13 вересня, виявилися вищими за попередні. Тепер максимальна роздрібна ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 30,53 грн/л (+41 коп./л), на "звичайний" дизель – 28,69 грн/л (+0,58 грн/л).

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Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин і ДП уряд ввів у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального і автогазу не регулюється. Десять днів тому граничні ціни на бензини були знижені на 1,14 грн/л, на ДП – на 53 коп./л.

Як роз'яснили експерти, ціни по максимуму підвищилися у великих брендів преміум-сегмента (WOG, OKKO, SOCAR), а ряд операторів середнього і нижнього цінового сегмента, де прайси нижчі, і ціни підняли не так значно.

По регіонах ціни на пальне змінювалися різноспрямовано, перш за все на бензин А-92. У 16 областях він подорожчав, в п'яти областях – подешевшав на 1-10 коп./л, у трьох – ціни не змінилися. А-95 і ДП подорожчали у всіх областях крім Сумщини, на 5-25 коп./л.

У Києві А-92 також подешевшав у середньому на 22 коп./л, А-95 подешевшав на 16 коп./л, ціни на ДП в столиці попередні.

Найбільше подорожчало пальне в Луганській області, де воно і так найдорожче: бензин А-92 – на 10 коп./л, А-95 – на 37 грн/л., ДП – на 41 коп./л. А ось в Сумській області, де пальне найдешевше, ціни ще більше впали: на бензини на – 5 і 3 коп./л, ДП – на 8 коп./л.



Середня вартість автогазу збереглася, ціни стоять другий тиждень. В окремих регіонах ціни коливалися в межах статистичної похибки: на 1-3 коп./л вгору або вниз. У Києві газ подешевшав в середньому на 16 коп./л.

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Найвищі ціни, як і раніше, в двох регіонах: Луганській області і Києві. А-92 і автогаз найдорожчі на Луганщині: А-92 тут коштує 29,94 грн/л, газ – 17,83 грн/л. А дизель і А-95 – в столиці: відповідно 29,43 і 31,45 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини і в Сумській області: А-92 – 28,14 грн/л, А-95 – 29,13 грн/л, на ДП і автогаз – в Миколаївській області: 27,50 грн/л і 17, 25 грн/л.

Розкид цін збільшився на бензин А-92, зменшився за А-95 і ДП і не змінився за автогаз. За А-92 розкид становить 6,4% (1,80 грн/л), було 5,9%, за А-95 – 8% (2,32 грн/л), було 8,4%, за дизель – 7% (1,93 грн/л), було 7,2%, за автогаз – 3,4% (0,58 грн/л).

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 28,88 грнл

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Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 29,83 грн/л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,10 грн/л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 17,48 грн/л

Аналіз ситуації на ринку

Головною причиною зростання цін на бензин і ДП Геннадій Рябцев назвав публікацію нових рекомендованих цін.

"Вкотре переконуємося, що рекомендації Мінекономіки щодо підвищення цін на нафтопродукти виконуються трейдерами швидко і з задоволенням, – іронізує Геннадій Рябцев. – А от рекомендації щодо зниження виконуються набагато гірше, як було тиждень тому. Сьогодні об'єктивних чинників для зростання роздрібних цін немає. Пального вистачає, воно було закуплене за цінами значно нижчими, якщо їх перерахувати в роздріб. По суті, Мінекономіки формує не об'єктивні, а очікувані ціни через те, що котирування змінилися за попередню декаду. Те, що ми маємо з цінами, є прямим наслідком недосконалості використовуваних методик. Це подорожчання, якого не повинно бути".

Сергій Куюн уточнив, що на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 41 коп./л, до 30,94 грн/л, дизпальне – на 58 коп./л, до 28,69 грн/л. Тобто, рівно настільки, наскільки їх рекомендувало підвищити Мінекономіки. SOCAR підвищив вартість бензинів на 41-50 коп./л, в мережі AMIC ціни на бензини зросли в середньому на 5-11 коп./л, а ДП – на 7 коп./л.

Такі мережі, як Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Паралель", UPG, Motto підняли ціни на пальне в межах 5-60 коп./л.

Він також зазначив, що продовжують рости ціни в дрібному опті, що формує потенціал для подальшого подорожчання в роздробі.

"За підсумками тижня ціни на дрібнооптові партії на дизпаливо в середньому зросли на 53 коп./л (+ 2,3%), на бензини – на 23-46 коп./л, або на 1,3%, – аналізує Сергій Куюн . – Внутрішні оптові ціни українського ринку продовжує штовхати вгору зростання європейських котирувань. Другий тиждень поспіль на євроринках спостерігається зростання котирувань на основні види нафтопродуктів. За минулий тиждень він склав в середньому 26 дол./т (+ 4,8%) і 72 дол./т (+ 13%) – сумарно за два останні тижні".

Експерт роз'яснив, що пальне зростає в ціні через нафту. Нафта марки Brent на минулому тижні подорожчала з 70 до 74 дол./бар. (+ 5,7%), або на 8 дол./бар. (+ 12%) за два тижні.

Артем Куюн підкреслив, що в опті автогаз повільно дорожчає: за тиждень ціни виросли в межах 200 грн/т (менше 1%), але роздріб не відреагував.

"Навіть преміум-бренди не хочуть переступати психологічний рубіж 18 грн/л, тримають ціну 17,98-17,99 грн, – зазначив Артем Куюн. – Відомо, що споживач реагує на ціну в гривнях, а потім уже в копійках, тому 17,99 – це "17 з копійками", а 18,01 – це вже "дорожче 18", хоча різниці в ціні майже нема".

Що може змінитися за тиждень

Геннадій Рябцев і Сергій Куюн прогнозують, що до кінця тижня ціни на бензин і дизпальне зміняться мало.

"Можливе коригування в тих мережах, де з якихось причин ціни не підняли після вихідних. Але таких небагато, в основному на периферії", – говорить Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн уточнив, що трейдери економ-сегмента можуть підвищити ціни слідом за преміум-брендами в межах 50 коп./л.

За словами Артема Куюна, ще тиждень ціни на газ збережуть стабільність. Але очікувати їхнього зниження поки не варто – високий сезон споживання автогазу триває.

Але не пальним єдиним. Які ще новини цікавлять українців, дивіться в сюжеті.