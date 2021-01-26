"Цінова пружина" стиснулася: на скільки ще подорожчає автомобільне пальне

Минулого тижня ціни на бензин і дизпаливо Україні практично зупинилися, проте розрахунки показують – автомобільне пальне має ще подорожчати. Коли і на скільки – про це розповідають опитані сайтом "Сьогодні" експерти: директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Геннадій Рябцев зазначив, що продажі бензину і дизпалива в роздрібних мережах скоротилися через локдаун. Але експерт зазначає, що потенціал подорожчання палива приблизно на 1,5 грн/л зберігся. І найближчим часом буде реалізований.

Сергій Куюн також каже:

"Аналітики "А-95" підрахували: із 7500 українських АЗС майже 4300 або близько 60%, торгують зараз бензином і ДП в нуль, а то і на збиток. Перш за все це мережі-дискаунтери, що мають найнижчі ціни – Avantage 7 , БРСМ. Прибуткові лише брендові АЗС і АЗС середнього цінового сегмента – ОККО, WOG, Glusco, KLO і ще кілька".

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"Якорем" ринку, за словами Сергія Куюна, є мережа "Приват", яка більше трьох місяців тримає стабільні ціни, хоча нафта за цей час подорожчала майже в 1,5 разу. Конкуренція дуже жорстка, ніхто не хоче втрачати клієнтів, навіть готові якийсь час торгувати на збиток. Тому і ціни поки стоять, стверджує експерт.

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Артем Куюн повідомив, що оптова вартість скрапленого газу на умовах самовивозу з 4 по 22 січня зросла на 1 650 грн/т (8,8%), до 20 350 грн/т. Цим і пояснюється безперервне зростання цін, в окремих мережах воно дійшло до 1,5 грн/л (більш як 15%):

"Тільки за 22-25 січня середня ціна автогазу в мережах АЗС підвищилася на 9 копійок за літр, до 12,98 грн. В мережі WOG продукт подорожчав на 18 коп., до 13,79 грн. Glusco і "Фактор" підняли ціни на 30 коп., до 13,21 і 12,50 грн відповідно. Мережа "Приват" у середньому підвищила ціни на 6-10 коп., до 12,30-12,31 грн. Найбільше підвищення цін в цій мережі – в Одеської області, на 60 коп., до 12,85 грн. KLO і Avantage 7 підняли ціни на 15 і 10 коп., до 13,39 і 12,22 грн відповідно. Ще ряд мереж збільшили цифри цінників на автогаз на 5 -20 коп.".

Геннадій Рябцев і Сергій Куюн поки дають обережні прогнози. На їхню думку, все залежатиме від дій менеджменту групи "Приват". Якщо вони зрушать ціни вгору – пропорційно за ними піде і весь ринок. Але Рябцев упевнений: до кінця січня "Приват" міняти ціни не буде. Тому ринок бензину і дизеля чекає ще тиждень відносної стабільності.

"Можливі коригування цін в окремих, не брендових мережах" , – уточнив Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн каже, що ситуація важко прогнозована, хоча потенціал зростання досяг вже 2 грн/л, "цінова пружина" стиснулася до межі:

"Економічні розрахунки показують: бензин вже повинен бути дорожчим на 2 грн, дизпаливо – на 1 грн. Ситуація деформована, найбільший гравець ринку тримає ціни, не коментуючи свою цінову політику. Тому в будь-який момент можна очікувати, що ціни "прорве". Станеться це в січні чи вже на початку лютого, поки неясно".

За розрахунками Артема Куюна, потенціал подорожчання газу вичерпано:

"Можливо, окремі мережі "наздоженуть" колег, але не більше. Ресурс дешевшає, ціна скрапленого газу 25 січня на торгах знизилася до 19390-19620 грн за тонну, це на 170-240 грн нижче, аніж на минулих торгах. Поточний тиждень буде спокійним, а під вихідні може початися падіння у дискаунтерів".

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Більше про те, в яких регіонах автомобільне пальне дешевше і дорожче, читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Паливний ринок: ціни приготувалися до стрибка".

Чому АЗС підвищують ціни на паливо, і як це може вплинути на вартість проїзду і ціну продуктів, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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