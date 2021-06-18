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Ціна питання 3 млрд грн на рік. Раді запропонували забрати частину грошей у громад (відео)

18 червня 2021 6:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

Парламенту пропонують прийняти закон, який перенаправить надходження від акцизного збору з сигарет в державний бюджет

У громад забирають гроші. Уряд хоче частину коштів з місцевих бюджетів направити в державний. Але при необхідності гроші нібито будуть повертати назад містам і селам. Однак у це жителі не вірять, тому і ділитися не хочуть.

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Кореспондент Юлія Дронніков розповість, про які суми йдеться, у кого і чому їх можуть забрати.

Автори законопроекту №5600 хочуть забрати надходження акцизного збору з сигарет у місцевих скарбниць і віддати їх державний бюджет.

"Дев'ять мільйонів гривень Бучанська громада отримує від роздрібного продажу тютюновими виробами ... Єдина можливість побудувати якийсь соціальний об'єкт – це кошти бюджету", – каже Тарас Шаправський, секретар Бучанської міської ради.

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Економісти кажуть: законопроєкт треба доопрацювати. Замість того, щоб забирати гроші у громад, потрібно зрозуміти, скільки є платників акцизу.

"Потім на базі даних – скільки було продано тютюну в кожному населеному пункті, щоб туди надійшли відповідні кошти за цей продаж. Це буде виграш і для місцевого бюджету, і взагалі викорінення корупції ", – говорить економіст Борис Кушнірук.

Якщо законопроєкт не допрацюють – громади недоотримають майже 3 мільярди гривень на рік.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції розкритикувало урядовий проєкт №5600: він не відповідає політиці, заявленої президентом Володимиром Зеленським.

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