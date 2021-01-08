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Ціна нафти підскочила до психологічної позначки

8 січня, 13:41

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вартість Brent оновила максимум з лютого 2020 року

Світові ціни на нафту вперше з 26 лютого 2020 року подолали психологічну позначку в 55 доларів за барель. Котирування чорного золота ростуть четвертий день поспіль на тлі новин про добровільному скороченні видобутку Саудівською Аравією в лютому-березні.

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За даними Investing.com, вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:38 за київським часом склала 55,16 долара за барель – на 0,78 долара (1,43%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 51,44 долара за барель, що на 0,61 долара (1,2%) вище рівня попередньої сесії.

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Нагадаємо, попит на нафту в другій половині 2020 року відновлювався повільніше, ніж очікувалося навесні, коли країни ОПЕК+ домовилися про механізм скорочення видобутку.

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нафта ціна на нафту Brent WTI ф'ючерси котировки

Джерело: Сьогодні

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