Ціна газу для українців на червень і рік: де коштує дешевше

Газопостачальні компанії оприлюднили свої тарифи на найближчий місяць та рік

На кінець травня майже всі газопостачальні компанії публікували свіжі цінники на блакитне паливо: місячну пропозицію на червень, а також річну базову, яку компанії можуть переглядати лише у бік зменшення.

Про це повідомляє державний портал ГазПравда.

Кілька постачальників дещо знизили базову річну ціну, однак загалом річні пропозиції, як і в травні, коливатимуться від 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Найнижчі ціни запропонували "Агросинтез трейдінг" – 7,80 грн за кубометр, "Евода трейд" КП "Луцькводоканал" – 7,88 грн, "Черкасигаз збут" і "Уманьгаз збут" – 7,89 грн, а також ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн.

Більшість компаній встановили ціни до 9 грн за кубометр. А найпоширеніший річний цінник на газ у червні – 7,98-7,99 грн за кубометр. Ще понад 20 постачальників продаватимуть клієнтам з річними тарифними планами кубометр палива за ціною від 9,20 грн і до 13,50 грн.

Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на червень, коливаються від 7,80 і до 12 грн за кубометр.

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НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА РІЧНИЙ ТАРИФ ЧЕРВЕНЬ ТОВ "Агросинтез трейдінг" 7,80 7,80 ДП "Евода трейд" КП "Луцькводоканал" 7,88 7,88 ТОВ "Черкасигаз збут" 7,89 11,45 ТОВ "Уманьгаз збут" 7,89 11,47 ТОВ "ГК "Нафтогаз України" 7,96 ТОВ "Волиньелектрозбут" 7,98 8,88 ТОВ "Закарпаття енергозбут" 7,98 8,88 ТОВ "Львівгаз збут" 7,99 7,99 ТОВ "Київоблгаз збут" 7,99 7,99 ТОВ "Івано-Франківськгаз збут" 7,99 7,99 ТОВ "Харківгаз збут" 7,99 7,99 ТОВ "Волиньгаз збут" 7,99 7,99 ТОВ "Вінницягаз збут" 7,99 7,99 ТОВ ''Рівнегаз збут'' 7,99 7,99 ТОВ "Сумигаз збут" 7,99 7,99 ТОВ "Хмельницькгаз збут" 7,99 7,99 ТОВ "Чернівцігаз збут" 7,99 7,99 ТОВ "Чернігівгаз збут" 7,99 7,99 ТОВ "Дніпропетровськгаз збут" 7,99 7,99 ТОВ "Житомиргаз збут" 7,99 7,99 ТОВ "Миколаївгаз збут" 7,99 7,99 ТОВ "Запоріжгаз збут" 7,99 7,99 ТОВ "Закарпатгаз збут" 7,99 7,99 ТОВ "ЙЕ енергія" 7,99 7,99 ТОВ "ГП "Промсервіс" 7,99 ТОВ "Мегаватт енерго сервісна компанія" 8,09 8,09 ТОВ "ЕРУ Людям" 8,10 ТОВ "Львівенергозбут" 8,20 ТОВ "Енерджі трейд груп" 8,94 7,88 ТОВ "Газпостачсервіс" 8,57 8,57 ТОВ "Прикарпат енерго трейд" 8,60 8,60 ТОВ "Київгазенерджи" 8,70 8,70 ТОВ "ЕРУ трейдінг" 8,90 ТОВ "Донецькі енергетичні послуги" (Yasno) 8,94 8,94 ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) 8,94 8,94 ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) 8,94 8,94 ТОВ "Тернопільоблгаз" 8,99 8,99 ДП "Газпостач" ТОВ "Тернопільміськгаз" 8,99 ТОВ "Луганськгаз збут" 8,99 ТОВ "Одесагаз-постачання" 9,20 ТОВ "Нафтогаз постачання" 9,50 12,00 ТОВ "Маргаз" 9,75 8,75 ТОВ "Асканія енерджі" 9,95 9,50 ТОВ "Газ АП" 9,99 7,99 ТОВ "Кременчукгаз-трейдінг" 9,99 7,96 ТОВ "Полтавагаз збут" 9,99 9,99 ТОВ "ТД "Лубнигаз" 9,99 9,99 ТОВ "ЛКТ Електрум" 10,00 ТОВ "Свій" 10,00 9,50 ТОВ "М Газ трейдінг" 10,18 10,18 ДП "Шепетівкагаз" ПАТ "Шепетівкагаз" 10,20 10,20 ТОВ "Вільна енергетична компанія Паливенерго" 10,41 9,59 ТОВ "Азовгаз" 10,49 9,90 ДП "Полум'я" ПАТ "Коростишівгаз" 10,50 10,50 ТОВ "Газпромпостач" 10,80 11,22 ТОВ "Торгова електрична компанія" 10,80 ТОВ "Гласкомерц" 10,80 11,00 ТОВ "Галнафтогаз" 10,99 7,99 ТОВ "Газопостачальна компанія "Геліос" 11,00 ТОВ "Хмельницькенергозбут" 11,00 11,50 ТОВ "ТАС енергія країни" 11,22 11,22 ТОВ "Юніверс газ" 11,40 ТОВ "Стрийнафтогаз" 11,99 7,99 ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" 13,50 8,50 ТОВ "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" 13,50 11,77 ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" 13,50 11,89 ПОН 11,59

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" працює над розробкою та впровадженням трирічного тарифного плану на газ для побутових споживачів, який допоможе здешевити газ для українців.

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