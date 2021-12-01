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Ціна нафти шокує: аналітики прогнозують колосальне зростання до 2023 року

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
1 грудня, 18:27
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Ціна на нафту бʼє всі рекорди. За два роки прогнозують зростання більше, ніж удвічі
Ціна на нафту за два роки може зрости до 150 доларів за барель
Ціна на нафту за два роки може зрости до 150 доларів за барель / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

До 2023-го вартість "чорного золота може піднятися до $150 за барель. Так прогнозують аналітики JPMorgan.

Про це повідомляє Business Insider.

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За їх оцінками, ціни на нафту зростатимуть і надалі.

Знову Omicron?

У JPMorgan вважають, що ціни на нафту зростатимуть незалежно від того, чи США розпродають свої стратегічні резерви. Рушійною силою на ринку є попит і пропозиція, яку і контролює ОПЕК+. Оскільки попит на нафту, ймовірно, буде стабільним, пропозиція залишатиметься ключовим фактором цін на нафту протягом наступних років.

Таким чином JPMorgan вважає, що Brent досягне 120 доларів за барель у 2022 році, а в 2023 році може навіть перевищити до 150 доларів.

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І хоча новий штамп коронавірусу Omicron вплинув на ціни на нафту в п’ятницю (інвестори побоювалися, що карантин призведе до зменшення поїздок і, отже, зниження попиту на нафту) JPMorgan розцінив такі побоювання як надто емоційну реакцію.

"Ми вважаємо, що ринок може переоцінити вплив недавньої появи штампу COVID-19 Omicron на ціни на нафту під час святкового періоду в США", – сказав JPMorgan.

Ціна на нафту коливається

Ще наприкінці жовтня ціни сягнули рекордного показника – 80 доларів за барель. Буквально вчора, 30 листопада, цей показник становив 71,16 доларів за барель. Відтепер же аналітики прогнозують 120, а згодом і 150 доларів за барель.

Так, прогнози експертів різні: хтось переконаний, що новий штамп дійсно впливає на вартість "чорного золота", а хтось стверджує зворотнє.

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Нагадаємо, 2 грудня Організація країн – експортерів нафти та її союзники організовують зустріч. Головне питання порядку денного – чи зупиняти щомісячне збільшення постачання.

"Сьогодні" також інформувало про грудневі ціни на бензин та дизель.

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Редактор розділу "Гроші"

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