Мета справи проти Рудьковського – тиск і вимагання акцій "Нафтогазвидобування" у його сім'ї, – адвокат

Микола Катеринчук заявив, що кримінальна справа проти екснардепа і колишнього міністра транспорту Миколи Рудьковського не має підстав

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Кримінальна справа проти екснардепа і колишнього міністра транспорту Миколи Рудьковського є безпідставною і зводиться до тиску на самого Рудьковського і членів його сім'ї.

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Про це заявив Микола Катеринчук – співзасновник компанії "Катеринчук, Моор і Партнери", яка представляє інтереси ексміністра, інформує "РБК-Україна".

"Суд абсолютно безпідставно, швидше за все, за хабар, прийняв рішення про взяття під варту без права застави людини (мова про арешт Рудьковського 24 червня, – ред.), який не уникав допитів та інших процесуальних дій у справі, а якраз намагався встановити в ньому істину. Мета тут, мені здається, одна – створити умови, щоб чинити тиск на нього і його рідних", - сказав Катеринчук.

Адвокат нагадав, що Держбюро розслідувань зараз веде два провадження за заявами Рудьковського: про розтрату коштів приватної газовидобувної компанії "Нафтогазвидобування" в період, коли нею керував діючий нардеп Олег Семінський, а також про вимагання Семінським акцій компанії.

"Сім'я Рудьковського є акціонером компанії і, як стверджує Микола, Олег Семінський вимагав частку "Нафтогазвидобування" в обмін на відкликання звинувачень (про причетність Рудьковського до нібито викрадення Семінського десятирічної давності, – ред.)", - сказав Катеринчук, нагадавши про оприлюднені переговори Семінського з одним із представників кримінального світу, де мова якраз йшла про координацію свідчень у цій справі.

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"Тому, що у справі немає ніяких прямих доказів, на думку адвокатів і слідства, Миколу Рудьковського так наполегливо намагалися взяти під варту. Це агонія", – резюмував Катеринчук.

Нагадаємо, ДБР 3 червня порушило кримінальне провадження проти нардепа Олега Семінського. Йому інкримінують привласнення частини прибутку газодобувної компанії "Нафтогазвидобування" в період перебування на посаді голови правління компанії.