Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реально

Що ближче до моря чи центру міста, то дорожче. Доплатити доведеться і за стан квартири, і за краєвид із вікна

Від 150 гривень за ліжко з людини до 49 тисяч за апартаменти чи віллу за добу. Курорти Чорного моря готуються до сезону. Скільки коштує відпочити цього року і де це буде дешевше на найпопулярніших курортах Чорноморського узбережжя – в Одесі та Затоці?

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Про це для новин "Сьогодні" дізнавалася Павлина Василенко.

Їдемо до Одеси. До моря нам майже 500 кілометрів – 6 годин дороги. З Харкова чи Львова автівкою буде далі і дорожче. Дешевше автобусом, потягом і навіть у деяких випадках літаком.

Ліжко в одеському хостелі – від 160 грн, квартира – від 450 грн, готель – від 500 грн. Житла в Одесі вдосталь – точно не залишитеся на вулиці. Що далі від моря чи центру міста, то дешевше. Доплатити доведеться і за стан квартири, і за краєвид із вікна.

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Усі квартири Катерини Гільдебрандт у новобудовах поки що по 700 гривень. Розпочнеться сезон – нерухомість здорожчає.

"Спальні місця – двоспальне ліжко, нова постільна білизна. Тут невелика кухня з плитою, духовкою, весь потрібний посуд є. Вже з другої половини червня невелика буде різниця – 800-1000 грн", – каже Катерина.

В Одесі на морі нині мало хто купається. Кажуть, що вода надто прохолодна – плюс 14. Місцеві переконують: за два тижні почнеться спека! Тоді вже на повну запрацюють водні атракціони. А поки що слід приймати сонячні ванни та пробувати одеські спеціалітети. Радять форшмак та битки з тюльки. У середньому поїсти в пляжній зоні стане в 300 гривень з людини.

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Година від Одеси – і ви на відкритому морі в Затоці. Та на відміну від Одеси там порожньо – всі ще готуються до сезону.

Власниця кафе Неля Тербарсегян розповідає:

"Особисто ми цінову політику не змінюємо. Ми теж люди, що ж бідних українців роздягати. Я так думаю, що 150 грн на людину – це хороша вечеря. Це може бути шашлик або салат, без алкоголю, і десерт".

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Жити в Затоці можна і в шикарних готелях, а можна знайти і пристойне бюджетне житло – традиційно це приватний сектор і два типи номерів: з кондиціонером, інтернетом, душем та туалетом – і з вигодами на вулиці. Економ стартує від 150 грн на людину, а люкси – від 250 гривень.

Будацька коса – віддалений район Затоки, який набирає популярності. Тут бази відпочинку розташовані на першій лінії, а людей у рази менше, аніж у центрі. І море чистіше. У море можна бігти просто з порога будиночка. Але вийде трішки дорожче, ніж у приватному секторі.

Адміністраторка бази відпочинку Поліна Васильєва каже:

"Ціновий діапазон у червні – від 220 грн за людину до 350. Липень – серпень – високий сезон, від 300 до 400. Торік ми нормально працювали тільки в серпні. Цього року замовлення йдуть з 20 червня добре, і до самого кінця серпня є записи".

Зазвичай до Одеси та Затоки масово їхали туристи з Молдови та Білорусі. Цього року, як і попереднього, на них не дуже сподіваються. Через коронавірус і закритий кордон у Білорусі навряд чи хтось прорветься на Чорне море. Тому цього літа розраховують винятково на українців.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" із червня відкрила нові рейси, якіз'єднають Чернігів і Суми з курортною Одесою.

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