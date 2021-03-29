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Буде практично й естетично: в додатку "Дія" з'явиться нова функція

29 березня, 15:08

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

При поселенні в готель більше не потрібно буде знімати екран телефону

Мінцифри скоро представить нову послугу – "Статичний QR" – яка допоможе розшити функціонал додатку "Дія".

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Про це віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пише в своєму Telegram-каналі.

Чиновник розповів, як при поселенні в готель у нього зажадали документи, а він показав "Дію", після чого в черговий раз зіткнувся з випадком, коли менеджер сфотографував екран телефону.

"Напевно потім він роздрукував фото і доклав до чеку. Раніше я на власні очі бачив саме таке продовження. Звісно, це непрактично, неорганічно і неестетично", – вважає міністр.

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За його словами, на проведеному найближчим часом Diia Summit буде презентовано послугу "Статичний QR". З ним будь-який підприємець зможе створити QR-код, що надає інформацію для швидкого її розпізнавання за допомогою камери на мобільному телефоні, і розмістити його на зручному місці.

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"Клієнт, навівши на нього, отримає повідомлення з проханням підтвердити передачу цифрової копії документа. Підтвердивши політику конфіденційності в один клік, на пошту адміністратора прийде цифрова копія документа. Не потрібно нічого ксерокопіювати, фотографувати, переписувати", – каже Федоров.

Він підкреслив, що це буде новим етапом розвитку цифрових документів в Україні, яка стане першою в світі, де електронний паспорт прирівняють до звичайного.

Нагадаємо, що заявки фізосіб-підприємців та їх співробітників на отримання 8000 гривень карантинної допомоги від держави приймають через "Дію" .

Також через додаток "Дія" можна записатися в чергу на вакцинацію .

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паспорт додаток QR-код Михаил Федоров Минцифра

Джерело: Сьогодні

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