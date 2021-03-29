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Буде хліб і до хліба: в Україні стартувала посівна кампанія

29 березня, 16:28

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

2021 року буде засіяно на 378 тис. га більше, аніж торік

Поки синоптики обіцяють вибух тепла і хорошу погоду, українські аграрії почали сівбу ранніх ярих зернових та зернобобових культур.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У Херсонській, Донецькій, Закарпатській та Миколаївській областях посіяли 106,3 тис. га, або 1% до прогнозу. Зокрема, господарства Херсонської області посіяли 97,6 тис. га (58% до прогнозу) ярих культур, з яких 84,1 тис. га (89%) ячменю, 9,9 тис. га гороху, 1,82 тис. га пшениці та 1,75 тис. га вівса.

Площа посівів сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай 2021 року очікується в межах 28,1 млн га, або на 378 тис. га більше від показника 2020 року.

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Посів ярих зернових культур прогнозується на площі 7,6 млн га, соняшнику – на рівні 5,4 млн га, сої – 1,4 млн га, цукрових буряків – близько 223 тис. га. Озимих зернових посіяно на площі 7,96 млн га, при цьому по 50% площ ударила посуха.

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Нагадаємо, раніше писалося, що в Україні 2021 році прогнозується урожай зернових і зернобобових культур на рівні 75,1 млн т. Це на 14,6% вище показників 2020 року.

Також розповідалося, що через низький врожай 2020 року в Україні суттєво подорожчали продукти першої необхідності – хліб, молоко, цукор, яйця та олія. Більше дивіться в сюжеті:

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пшениця Мінекономіки рапс посівна цукрові буряки ярові зернові бобові

Джерело: Сьогодні

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