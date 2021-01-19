Боррель про Nord Stream 2: Заморозити не можемо, але управляти будемо за законами ЄС

Єврокомісія не може заморозити будівництво газопроводу "Північний потік – 2", по якому природний газ з Росії піде до Німеччини по дну Балтійського моря, оскільки це приватний проєкт.
Про це заявив високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Інтерфакс.
"Мова йде про проект, задуманий консорціумом приватних підприємств. (Євро)комісія неодноразово вказувала, що цей газопровід не диверсифікує енергетичні поставки Союзу, тоді як це – одна з цілей ЄС, якої він домагається в рамках енергетичної політики", – сказав глава європейської дипломатії.
Парламентарії висловлювалися за додаткові економічні санкції ЄС проти Росії за порушення прав людини і основних свобод. У тому числі депутати закликали протидіяти завершенню будівництва газопроводу "Північний потік – 2".
Повторивши, що цей проєкт не відповідає цілям Євросоюзу, Боррель ще раз підкреслив, що "йдеться про приватний проект, і ми не можемо завадити цим підприємствам завершити його, якщо німецький уряд дає на нього свою згоду".
"Але, якщо ці підприємства завершать будівництво газопроводу, вони повинні знати, що будуть повинні керувати ним відповідно до законодавства Європейського Союзу", – зауважив високий представник ЄС.
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Нагадаємо, раніше Боррель заявляв, що рішення про замороження газопроводу "Північний потік – 2" в руках Німеччини, а не Євросоюзу.
Також повідомлялося, що в самій Німеччині дедалі частіше лунають заклики заморозити будівництво "Північного потоку – 2" .
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