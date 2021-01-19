Боррель про Nord Stream 2: Заморозити не можемо, але управляти будемо за законами ЄС

Єврокомісія не може заморозити будівництво газопроводу "Північний потік – 2", по якому природний газ з Росії піде до Німеччини по дну Балтійського моря, оскільки це приватний проєкт.

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Про це заявив високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Інтерфакс.

"Мова йде про проект, задуманий консорціумом приватних підприємств. (Євро)комісія неодноразово вказувала, що цей газопровід не диверсифікує енергетичні поставки Союзу, тоді як це – одна з цілей ЄС, якої він домагається в рамках енергетичної політики", – сказав глава європейської дипломатії.

Парламентарії висловлювалися за додаткові економічні санкції ЄС проти Росії за порушення прав людини і основних свобод. У тому числі депутати закликали протидіяти завершенню будівництва газопроводу "Північний потік – 2".

Повторивши, що цей проєкт не відповідає цілям Євросоюзу, Боррель ще раз підкреслив, що "йдеться про приватний проект, і ми не можемо завадити цим підприємствам завершити його, якщо німецький уряд дає на нього свою згоду".

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"Але, якщо ці підприємства завершать будівництво газопроводу, вони повинні знати, що будуть повинні керувати ним відповідно до законодавства Європейського Союзу", – зауважив високий представник ЄС.

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Нагадаємо, раніше Боррель заявляв, що рішення про замороження газопроводу "Північний потік – 2" в руках Німеччини, а не Євросоюзу.

Також повідомлялося, що в самій Німеччині дедалі частіше лунають заклики заморозити будівництво "Північного потоку – 2" .

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