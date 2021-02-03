Бондарєв пояснив, чому "Укрзалізниці" вкрай потрібна реформа

Реформа "Укрзалізниці" має вирішити проблему збитковості пасажирських перевезень та забезпечити оновлення залізничної інфраструктури, яка перебуває у критичному стані. Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

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За його словами, "Укрзалізниця" має припинити перекривати збитки від пасажирських перевезень за рахунок перевезення вантажів, це повинна робити держава.

"Вантажні перевезення надають понад 20 млрд доходу щороку. А "Укрзалізниця" 13 млрд витрачає на перевезення пасажирів. Чому? Тому що цим ніхто не займається. І дуже багато людей взагалі використовують цю послугу без оплати. Треба навести тут порядок. Якщо є певний прошарок населення, який не може сплачувати, йому треба надати пільгу. Але ж цю пільгу повинна сплачувати держава, а не компанія", – сказав Бондарєв.

Окрім того, він нагадав про існування проблеми із безпекою перевезень, адже понад 45% залізничних колій зношені і потребують заміни або ремонту, на що потрібні значні інвестиції.

"Фінансові плани кожен рік налічують дуже великі серйозні інвестиції в цьому напрямку, але вони просто не виконуються", - розповів Бондарєв.

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Ще одним питанням, яке потребує вирішення, на думку депутата, є сплата компанією податку на землю під залізничними коліями, що не відповідає світовій практиці.

"Понад 4 млрд в рік компанія витрачає на податки під фактично коліями. Такого в світі немає. Тому треба поспілкуватися. Тут є питання, тому що ці гроші надходять до місцевих бюджетів, це місцеві податки і це дуже серйозні кошти іноді для невеличких міст, і треба тут збалансувати, але треба це вирішувати", – вважає Бондарєв.

Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомляв, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії – вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво. Також УЗ планує вкласти в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.

Водночас народний депутат, член парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук висловила впевненість, що без підтримки з боку держави провести комплексне реформування "Укрзалізниці" нереально. А перший заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко наголосила: комплексну реформу "Укрзалізниці" неможливо провести без ухвалення закону про залізничний транспорт.

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